Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области должник погасил кредит после мер приставов
Общество

В Калужской области должник погасил кредит после мер приставов

14 августа УФССП по Калужской области сообщило о взыскании крупного долга.
Ольга Володина
14.08, 11:12
0 258
Фото: УФССП по Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Житель Медынского района задолжал 220 тысяч рублей по кредиту и отказывался платить добровольно. Судебные приставы приняли жесткие меры — запретили выезд за границу, арестовали счета и удерживали часть зарплаты.

Мужчина работал в интернет-магазине, и приставы стали удерживать деньги прямо из его доходов. Дополнительно на него наложили исполнительский сбор на 15 тысяч рублей.

Такие меры оказались эффективными — должник собрал 235 тысяч рублей и полностью погасил задолженность. Исполнительное производство закрыто.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVSY3pYSlVyMUlvZ2U0ZDB4MlVnTlE9PSIsInZhbHVlIjoiSnkxaGdHSWlCRmVUZExwOXhmT2VWNE83V3RZcUxscVFJb0hYUTZxOXgvLzJhbUhzZ2hqN3cwS1NkdlJ6Rms3QzhYeFBVWFk4SWxVd0p4MWt6QlkxTFlXeDUwa0xvcmFXSTFoQnoybWVKRVdMNU1WMzVGVFZvdE1tb3FFUkF2cXQremNPek41ZXVrUWp5emlyVkxHYkZqZlJTdG1Gd0ZMRTUyeDg1YldvVmZ1bGI4Nm5MS2hNMzJMcWpRREU0QVozMzRzZm1McEpyeG9UQk9qY0Z5bURTNVBCN1FmZTFGUjlWb3l2Z0ZxbU1ONmxzcmFYeWJ5QWlVbnpZTkJmd3pmc2ROcEpUYnZEalR0YS84T1M5Z0IzdFpraGVtY1oxbFRBelB0Ni9ZbmxzSGlhU3I2R1ZGcjhPbXRuWlNGaERaQ1pobWZuOTNib2hVYmRCM2ZxTEdzaWRTVXpNb0tGMzZ6bEkram5tUEw5M25aQ0RPQXlkZ2VmS3dFNnovY3ZVL0JwQnNETUh4S2pTcXlia2QzUFlVYW50ejRON3BEV2lSQzNqWFJrclZ2ZlcyaFhRNzB1REZaaHRtbkV1eUtRYjdsaiIsIm1hYyI6ImE1ZGU2MWU0YjMzODgwMTljZTMzNTljZDFlMGNlNTczMzU0ZDAyYzViMWRlMzRhY2VkOWIxOTFiMjUyNmUxYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjY3TmhUQzVEZk1RWlRkbVZ0alVUTlE9PSIsInZhbHVlIjoiL2pxWXlRQ3htWlZqUFZKcThha1dpSmt0NnV0WEM0M3J5cnMwZzdYOHFLcXdyOHVCVTVucVJmM01TWDh6bmRkY1dzNFo4b1ZVcS9wc1Frb3htMkhwK0VSN3FqQnJJLzVNS2NvOTR6VUJrZENTNDl1RWUvZEl4c09WYjQrNytGOWlCSDgrenhONjUzNHRjVU93WjFmcjE2cjdXTHNYUEdTOXFXbUlOTkRVUUhIa1FsaG5LZC9Bb21nZnFseXVpenRyTlljdzRVUk5ianYxRXp6aVZnRlBsR2hhWERzSC8yTzBUN3h1VlZVdnpTTUNiRXVFeDdDNDRXZ1R1Q1gxQjlEU1h1RCsvVndMMTRia21LZnpzNGtCSmIzK016WklsK0xrWTFpeHJmUW5tNmdZZGJjbHl0SnV4aXFacmtTeGY4SXI1Tm92RXFYVEtHUXlJMURxdHhBam1lb2NhR2hGK0NHT2NzeStVa01ORFd5aTUvVkRMSVpTNzU2d2REWmRoZWlhMDgyU2phUnczSFRBMnNXOWsvcldOcW1ncUZBajFIRWJOMFYzOEhJeGY1d3Z4YXBiRXlVS2RWMGRUenYzUnphalU2Nk1lS2Y0eFhHTXVPWk9EUHdnQ0ZOTjRvV2crb0V0YzNjZU1OcG1DVW1kNWovYStkVzRZd1BlYys4K1kyOXhVeWloN1NMNzdjWEQ0eGFSc3ZJTzBqMFJTWno3ZjJMWW5aTGpBZWJ5aTQyTHZQWTROblhzUGE4dUUzVC9mUGxlVHR4Q0hpQk1pUHFDbVZvNStIa0xuNFBWbGxQR3Bhdy9aRm1YaldIVHIzTmZzK2xBbFhZUCs3aExoRUtFZFpNQSIsIm1hYyI6Ijc5YmViNjJiNDM2MTk2ODg5ZWRhNjdhMmUwNGZiMmIyOGEwNzAyN2RlMDk2ZWM4NDI5NWE4MDBlNjRjZmFkNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+