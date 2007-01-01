В Калужской области должник погасил кредит после мер приставов

14 августа УФССП по Калужской области сообщило о взыскании крупного долга.

Фото: УФССП по Калужской области

Житель Медынского района задолжал 220 тысяч рублей по кредиту и отказывался платить добровольно. Судебные приставы приняли жесткие меры — запретили выезд за границу, арестовали счета и удерживали часть зарплаты.

Мужчина работал в интернет-магазине, и приставы стали удерживать деньги прямо из его доходов. Дополнительно на него наложили исполнительский сбор на 15 тысяч рублей.

Такие меры оказались эффективными — должник собрал 235 тысяч рублей и полностью погасил задолженность. Исполнительное производство закрыто.