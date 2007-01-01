Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Оператор T2 предлагает калужанам скидку в 30% на популярный тариф
Новость дня Общество

Оператор T2 предлагает калужанам скидку в 30% на популярный тариф

14.08, 10:17
0 363
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

T2, российский оператор мобильной связи, снижает плату на одном из самых востребованных тарифов «Везде онлайн». Пользователи получат безлимит на звонки абонентам T2 и на общение в соцсетях и мессенджерах, подписку MiXX с онлайн-кинотеатрами, музыкой, электронной библиотекой и другие трендовые сервисы. А остатки минут и гигабайтов можно менять на скидки — на смартфоны, умные колонки, доставку еды и букетов, шопинг и многое другое.

Предложение доступно для всех клиентов, которые оформят новый номер T2 c тарифом «Везде онлайн». Скидка в 30% включится автоматически при активации SIM и будет действовать течение года. Таким образом, абонентская плата составит всего 560 рублей в месяц.

Тариф идеально подойдет любителям цифровых развлечений, выгодных покупок на маркетплейсах и активного общения — в мессенджерах или по телефону. Основные преимущества:

  • Бесплатные звонки на T2, чтобы обсудить новинки корейских дорам и новые треки отечественных исполнителей, а также договориться о встрече с друзьями и близкими.
  • Подписка MiXX, в которой можно выбрать нужные сервисы — от доступа к кинотеатрам и музыки без рекламы до цифровой библиотеки и промокодов на покупки в крупнейших маркетплейсах. А еще она добавляет к тарифу 50 Гб трафика.
  • Безлимитный трафик в популярных соцсетях и мессенджерах, чтобы листать ленты блогеров, пересылать мемы из групп в Telegram и делиться новостями с родными. А также — смотреть видео в VK Видео и в VK Клипах.
  • Бонусы от партнеров T2, чтобы выгодно ходить в кафе, рестораны и не только. Они собраны в приложении. Чтобы узнать подробнее, достаточно нажать на кнопку с подарком в нижней части экрана.
  • Обмен остатков минут и гигабайтов на скидки в салонах T2, а также на предложения от партнеров. В их числе бесплатная печать фотографий, сделанных этим летом, промокоды на букеты, на экскурсии, на доставку любимого мороженого или морепродуктов на дом и другие.

Роман Солонин, коммерческий директор макрорегиона «Центр» T2:

«Наш уникальный тариф наверняка понравится тем, кто хочет получить от технологий — максимум. Благодаря годовой скидке лучшие цифровые сервисы станут доступны каждому. Уверены, что с ними смартфон станет так называемым «ключом» к развлечениям и активному образу жизни».

Акция проходит в салонах связи и в партнерских точках T2. Подробнее о ней — на странице тарифа на сайте оператора.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. Erid: 2VfnxvkeW1N
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6InBNeTJKQXB6T0UzTnJnZkRQQ213anc9PSIsInZhbHVlIjoiNnZoV0JNeWY1ZE5BZ2lvdFFKVVo0eHZqR1h2ckE1TjBhOWVpT0NxL2x4K2ZGdVgvODBrMmZQUlJWSTVjWnJnMG1vd2FPTTVVR29md0hMMjlKZVlZUHlzZGRvdk9aSGFTeERHRzY4bTU1aDdEaFpVenhRTlozTmJ1bTZXakI3VXZIN0dneEZCNVZHeVdlMHZDam95a1d5QU14QlBYbEtNZ1ovNktFeVQ0QnkwaHRJNjhUYU05TmdqbHdRWWhHSkpjbUpmVlJJeHlidVdSZ0tYbHJJWjJEWnplRFJab3REQ01lc1lKNEJBV1Z1T0F2RzNKckFVRjh5ZGU0c3NHNXB2WHFyajUxT0U4MlZ6TWV3VVdyRmV0SmE4Wjg3S3RqTGFZeEpWSGFQKzF2TkVVQlQ2TW1zeVg2U1hSZHlhYTNtYURiaHhhYzFwS1JOWnJMQ0g5K1d1L2RFV2diTVlmMDdEWkhNRnJZV1EvR29OcWc2RWhKUW5xVUQ2Y3FxS21qL1JyekVZWStDVWV5MXRJd1pMR3Fua1VWVm15aVlIWWEzczZjUVYvdTJiMGM2Z2JiY1lMZUJXSmVFZk5UeG01SlEzTyIsIm1hYyI6IjIyZGQ4NjkyOTNiZjE3NzhlMGU0ODc1MWI2MDVjZTY0ZWI0Mzk3M2UwYmFhYjNiMWU4NmEwZDFhMThjZmY4ODQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJQSG5Mek5BbkkvSHFxc2U2OUxkcFE9PSIsInZhbHVlIjoiS2p0UjVwbnBqR0NSSEsvRE15ZGFDUWlrTzM3Q1l1WlhDY2FBM0lSaE5JWnJBR3M2Y0MwOWszM20wY1RvNzN3SmgrNDZweDRwckRub1k4RVhJSSttV20rOXdPai9lUHZFeHNVWGw0Q3FwV09kRTRrcTNQTlpEY0JpSVJXU0I1RWtjU2VYY0dGVTRzS3NkQjhOU1RXZEZtZmdJQzRXTW9pV3FZZDFUYzhmMHZibk5iR0paV2pqMVRDREQxVzVsd1JmNzNSUmptU0pjMjl3dkpYejBUMmpUNnluRHhucGNkeWZzQVBtcXMxejdUWFFySkdpMVBPemNzNHdtbmgvYU4vRzY1L012TkNEQjVOalFGNzFkRGpDSU1CS0QyMllJeHlmK3ovMkRQVmlYVGFOdkxnLy9SdkFVN3BEcjhPZFd6VFk4Y2dreEpReGx6cW1rdzM3YXZwZy8rbmNEL0hyOElvd3RCb1hySEh6TURuTEgxbEZCd3YyNDRWdzE3L0dDeG45QmdFakhsL1NrSWZibTg0SS94N3Z0bXBNbkkzeUd4SWFXQlBwcFhSTEFlZWQ0WFdHclNYSnloVHBZQ3NxQmt3bGI0a2tCVEVnNTNSM000RG1VMGNoRXhhSTRWTWlPdG1Hd1U1UTUzSXlCMmdhZVRkMUpPOFNhRm4zWEMweEJvay82VlBYamtVa2JjSk5RSHpMS2p2YkFmNG1CQk1XQ0JiNHhYVzNvRURKZk9md0ppS1FxaHNsQWs3ZlVCTit0L00yaWFicXFreTFaSjlmbEFPTUdwb0o2b3lSM2g1YVA0WGtFVTE0bUxWMGdpeWpOOXBCZlRkaWpVb3hVSEhTSGlVayIsIm1hYyI6IjMwMzk0ZDM5YjU1NmU5OTlmZDM3ZjgyZGZkMzkzMmJiNGMzMWZiZDFhMzgyYTNkNjJjNTIyZGU1OThiN2E4NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+