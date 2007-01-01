Оператор T2 предлагает калужанам скидку в 30% на популярный тариф

T2, российский оператор мобильной связи, снижает плату на одном из самых востребованных тарифов «Везде онлайн». Пользователи получат безлимит на звонки абонентам T2 и на общение в соцсетях и мессенджерах, подписку MiXX с онлайн-кинотеатрами, музыкой, электронной библиотекой и другие трендовые сервисы. А остатки минут и гигабайтов можно менять на скидки — на смартфоны, умные колонки, доставку еды и букетов, шопинг и многое другое.

Предложение доступно для всех клиентов, которые оформят новый номер T2 c тарифом «Везде онлайн». Скидка в 30% включится автоматически при активации SIM и будет действовать течение года. Таким образом, абонентская плата составит всего 560 рублей в месяц.

Тариф идеально подойдет любителям цифровых развлечений, выгодных покупок на маркетплейсах и активного общения — в мессенджерах или по телефону. Основные преимущества:

Бесплатные звонки на T2, чтобы обсудить новинки корейских дорам и новые треки отечественных исполнителей, а также договориться о встрече с друзьями и близкими.

Подписка MiXX, в которой можно выбрать нужные сервисы — от доступа к кинотеатрам и музыки без рекламы до цифровой библиотеки и промокодов на покупки в крупнейших маркетплейсах. А еще она добавляет к тарифу 50 Гб трафика.

Безлимитный трафик в популярных соцсетях и мессенджерах, чтобы листать ленты блогеров, пересылать мемы из групп в Telegram и делиться новостями с родными. А также — смотреть видео в VK Видео и в VK Клипах.

Бонусы от партнеров T2, чтобы выгодно ходить в кафе, рестораны и не только. Они собраны в приложении. Чтобы узнать подробнее, достаточно нажать на кнопку с подарком в нижней части экрана.

Обмен остатков минут и гигабайтов на скидки в салонах T2, а также на предложения от партнеров. В их числе бесплатная печать фотографий, сделанных этим летом, промокоды на букеты, на экскурсии, на доставку любимого мороженого или морепродуктов на дом и другие.

Роман Солонин, коммерческий директор макрорегиона «Центр» T2:

«Наш уникальный тариф наверняка понравится тем, кто хочет получить от технологий — максимум. Благодаря годовой скидке лучшие цифровые сервисы станут доступны каждому. Уверены, что с ними смартфон станет так называемым «ключом» к развлечениям и активному образу жизни».

Акция проходит в салонах связи и в партнерских точках T2. Подробнее о ней — на странице тарифа на сайте оператора.