Житель Малоярославца пожаловался губернатору на многолетнюю проблему с канавой

В среду, 13 августа, под публикацией Владислава Шапши в социальной сети появилась жалоба.

- Уважаемый губернатор! Малоярославец, улица Московская, от Цыпы до фитнес-зала, нас очень беспокоит канава, мы хотим, чтоб откачали воду, там уже её с метр (ждут, пока кто-нибудь утонет!), обрезали ивы, вычистили мусор, словом, привели ее в божеский вид. Обращались 100500 раз. Всё обещают, в прошлом году, в позапрошлом, ждут, пока мы устанем писать. Пожалуйста, подействуйте на городскую власть! С уважением, - написал житель.

В администрации Малоярославца ответили, что откачать воду пока невозможно — нет спецтехники. Однако обрезку кустов пообещали провести до 2 сентября.