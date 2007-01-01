Афиша Обнинск
В Калужской области обезвредили 56 боеприпасов времён войны

14 августа в ГУ МЧС по Калужской области рассказали о проведенной работе в лесу неподалеку от села Бояновичи Хвастовичского района.
Ольга Володина
14.08, 09:40
0 357
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
В ходе работ было обнаружено и обезврежено 56 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Среди ликвидированных боеприпасов:

·         19 единиц 82-мм мин

·         28 единиц 50-мм мин

·         6 артиллерийских снарядов калибра 45 мм

·         2 ручные гранаты РГД-33

·         1 ручная граната РПГ-40

МЧС напоминает жителям строгие правила безопасности при обнаружении подобных находок: запрещается наносить удары, трогать, перемещать, пытаться разбирать или уничтожать боеприпасы самостоятельно. О всех опасных находках необходимо немедленно сообщать по телефонам экстренных служб: «112» или «101».

