В Калужской области обезвредили 56 боеприпасов времён войны
14 августа в ГУ МЧС по Калужской области рассказали о проведенной работе в лесу неподалеку от села Бояновичи Хвастовичского района.
В ходе работ было обнаружено и обезврежено 56 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.
Среди ликвидированных боеприпасов:
· 19 единиц 82-мм мин
· 28 единиц 50-мм мин
· 6 артиллерийских снарядов калибра 45 мм
· 2 ручные гранаты РГД-33
· 1 ручная граната РПГ-40
МЧС напоминает жителям строгие правила безопасности при обнаружении подобных находок: запрещается наносить удары, трогать, перемещать, пытаться разбирать или уничтожать боеприпасы самостоятельно. О всех опасных находках необходимо немедленно сообщать по телефонам экстренных служб: «112» или «101».