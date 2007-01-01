В Людиново модернизируют систему водоснабжения

Жителей Людиново ждут положительные изменения — введена в эксплуатацию новая станция микрофильтров, а также начал функционировать дополнительный резервуар для чистой воды. Об этом сообщил глава местной администрации Стефан Перевалов 13 августа.

Помимо этого, в городе проходит масштабная замена старых водопроводных сетей. Например, на улице Индустриальной уже начали обновлять трехкилометровый участок трубопровода.

Одновременно на улице Дзержинского ведутся работы по строительству новых участков водовода. В ближайшее время также запланирована укладка современной канализационной системы в районе Ломпади.