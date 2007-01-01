Волонтеры очистили берега пруда Вырка в Калуге
13 августа на территории памятника природы «Пруд Вырка» состоялись две экологические акции - «Сохраним родную природу!» и всероссийская акция «Вода России».
Как сообщили в региональном Минприроды 13 августа, участникам удалось очистить водоем и прилегающие лесные территории от скопившегося мусора.
Благодаря пониженному уровню воды в пруду, волонтеры смогли тщательно убрать береговую линию. Около 40 участников собрали более 100 мешков с отходами, очистив территорию протяженностью свыше 1 километра.
Пруд Вырка имеет статус памятника природы регионального значения. Подобные акции помогают сохранить уникальный водоем и окружающую его экосистему для будущих поколений.