Калужане в шоке: бензин АИ-95 подорожал до 60 рублей

Во вторник, 12 августа, под постом губернатора в соцсетях появилась жалоба: на одной из заправок Малоярославца АИ-95 достиг 68 рублей за литр, а в соседнем Обнинске его продают по 60 рублей.

Сейчас в Калуге АИ-92 в среднем стоит 56 рублей, а АИ-95 — 60 рублей, что вызывает возмущение у водителей.

В Министерстве конкурентной политики пояснили, что цены на бензин зависят от биржевых котировок, а предприниматели вправе устанавливать стоимость самостоятельно.

- По данным системы мониторинга цен на товары на территории Калужской области за период с 30 июля по 6 августа 2025 года значительных изменений цен на товары, подлежащие мониторингу, не зафиксировано. В случае выявления значительного повышения цены можно обратиться в управление Федеральной антимонопольной службы по Калужской области, - добавили в ведомстве.