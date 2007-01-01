Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане поддержали бойцов на передовой гуманитарной помощью
Общество

Калужане поддержали бойцов на передовой гуманитарной помощью

Дарья Джуманова
13.08, 16:39
0 179
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

13 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что жители региона собрали и отправили на Донецкое направление партию гуманитарной помощи для мотострелкового батальона.

Сейчас там служит часть экипажа атомной субмарины «Обнинск» — подшефного судна Калужской области, который в настоящий момент находится на ремонте.

Бойцы обратились к губернатору с просьбой помочь с необходимым снаряжением.

Владислав Шапша призвал земляков поддержать инициативу, и в короткие сроки были собраны стройматериалы, два мотоцикла и квадрокоптер. Всё это уже направляется на передовую, чтобы помочь военным в выполнении боевых задач.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdndVNIVHdTZEt1RW9WRDduVTNYd1E9PSIsInZhbHVlIjoiajN4YjhBV0JxQW8xWTlNdDRmLzZuYzJNK1QvSEtNb1VmbTYyWjcwZmNNTWptMjFBRkdPR0dVSllJcDg0Nkkrb0RCTjdnK1E0K3MxNTZHeXNIa21tQU0rZVRVVkxSc0dzRkY4d1NHY0NUc2hQbE1RODRTdWxwZ1lrL2hZU251ZUpZeHBDVDVsMjZHZjJQbHhwM2oxUmlZZnZRK0ZvZHdrSkoxbTYwNmM0T0Q2WnBFWW5wS0hRVlRvL2FIbXV2OW9sc0RwNVRyVzBDYW00R3d6WVluMnJIWXhSaFNrYlE1eWhCNDFrczNLbXUxcHVSUzRucW4vVGhJWmFLa2h1REdkWlJoQ2M0a2ZVdHp2Ky8zaHozaC84N0Ziam0rWWNrZFNnL29LQkxORXgzV2JnbjY3RG5XTWxROGFyblpCUVlTQkZhMHpiSDFIaDFXQW9DcWhiVmt6eG5IOW9KRjV2ZGU2UUZlQkNpQmd6NlNKbUpPUlUyOEExQ3NiMXZleWlwMmNtaXdwRCt1V2ZtMlNoM09ET2JRTVRNOHUxOXUwZG8xRmNiWVhSTHcwcDZtWjNlWGs5Mis0dHNCUTdrNlg0Qk1LNSIsIm1hYyI6IjFkOWNhZmEwYzNjNmZlNGJlZDUwNjhkOWZjMjI1YmI5ZmNmYjA4MzU1Y2ZkMTMxM2Q5MzU2ODA0ZGE0YTAxNWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlpdTNUaUprUkJ4bUN5bUYyVjR2RVE9PSIsInZhbHVlIjoieURQME5ObUlSVXMraTlQZ01BdHhPdWV6QWIrOG1qWUNwVW9XemY0cytFQW5EdWJnREM0QzQvTk5NMkxuQ1lWVFVFa0FKakNJTkxXMU9QL2t5dXBzbGtOZ2xyM0ZDVjNKcEdFNnc5V3JkYmVkSUUwSStCMUxRWTh1cXlETGpXeEk0Ujg4QWtFNVVpZkx4a2Jlc0ppVWFURXc2d3hDTGtweEtZSjNuK3N0MFprL2JLMVh5aCtvazY3VVZ3ZjVxd2hBeWNMTTYvUFU5bnZaWU9SNngwZGlTSVZUNjIyMUlTWmFsSHpWY3pFU2ZZV0Q1bmRXME1sSGtZQWdGTGozWHNvbHl2UG5Mak5aZ1Y5aGRrWkcvcytaVXBtT1R0N2xFR3VWYUxXZ1l2SXg3MTNoS3BoUG9MSUNGbjAvWmxycHNkeHdjOHBXQWRVWGJnbjNBQnVxNkdDRUhhbDg1MG1WS3NnZGVwdjVZNXYvaU5zdmRFL0pZMjcrYUJodVFWSnhzQTNFNEtYbnhQVWdqdkdaejlkK1lHNGhBNnBWSmcxOEJoSEhHT2x2L1VlVmNIYlU0QTVkWW9uRjhSUmJ1ZUVCS1FKUWpUYUFJOUE5Z0N2Z2ROODIvOUhVU20rYW1pQ2JrQU9wNGtTbjZpR2V1Y0hydkkwUzBncitqUWxkRHZNVkIwaU1xYUR2OTVoMFBzUXZ4N2VxOW1nVnBPVXdVVjB5YlplbTNTUkNjWm50WFQ0WDRsaFVSRWJXYSsxUnE2c1JPcVlISjc1R1Zvem9hczNQcWl4RC8yWFdYbk5iWkw5MTZvZnpKenhNWDZ3R3o2MklKWFlMQ3luZGJoeGpVUGlMWjZxLyIsIm1hYyI6ImNiNDYwNjc0NmRkYTNmY2IzZmNiNDNjNmJiMWRiNThkYzI3OTQ5YTRmYjVjYTY2YTc0NWE0NmFjOWJhOGQxMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+