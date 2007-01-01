Калужане поддержали бойцов на передовой гуманитарной помощью
13 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что жители региона собрали и отправили на Донецкое направление партию гуманитарной помощи для мотострелкового батальона.
Сейчас там служит часть экипажа атомной субмарины «Обнинск» — подшефного судна Калужской области, который в настоящий момент находится на ремонте.
Бойцы обратились к губернатору с просьбой помочь с необходимым снаряжением.
Владислав Шапша призвал земляков поддержать инициативу, и в короткие сроки были собраны стройматериалы, два мотоцикла и квадрокоптер. Всё это уже направляется на передовую, чтобы помочь военным в выполнении боевых задач.