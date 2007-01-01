Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Владислав Шапша оценил потенциал сельского хозяйства в Износковском районе
Общество

Владислав Шапша оценил потенциал сельского хозяйства в Износковском районе

Дарья Джуманова
13.08, 15:47
0 297
Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил предприятия района. Об этом он сообщил в среду, 13 августа.

По его словам, в районе используется лишь 40% пахотных земель, что открывает перспективы для роста.

Одним из ключевых объектов визита стала ферма в Калиновке, где применяют уникальные органические технологии в мясном животноводстве. Губернатор отметил активную работу по расчистке и вовлечению земель в сельхозоборот. Кроме того, здесь планируют развивать агротуризм — построить 30 гостевых домиков. Шапша поручил региональному минсельхозу проработать меры господдержки этих проектов.

Также достигнута договорённость о сотрудничестве в подготовке кадров: уже в этом году компания поможет организовать агроклассы в Износковской школе.

Кроме сельского хозяйства, глава региона посетил местное предприятие по производству строительных и отделочных материалов. Продукция востребована у крупных сетевых ритейлеров, а в 2025 году компания ожидает рост производства на 15%.

