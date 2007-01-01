Афиша Обнинск
Молодёжь Калужской области бросает вызов местным блогерам

Дарья Джуманова
13.08, 14:37
В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» 21 августа в Калужской области состоится масштабное событие – поход, в котором сойдутся региональные блогеры и активисты движения #Молодёжь40. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства 13 августа.

Жителей региона приглашают поддержать инициативу молодёжи и принять участие в необычном состязании. Команда отправится в пеший поход по Большой Калужской тропе, преодолев маршрут длиной 7 километров.

Чтобы присоединиться к команде, необходимо оставить в комментариях под постом причины, по которым вы гордитесь Калужской областью. 18 августа среди всех участников будет проведён случайный отбор – авторы выбранных комментариев смогут отправиться в поход и посоревноваться с блогерами. Участвовать могут только лица старше 18 лет.

