Владислав Шапша встретился с жителями Износковского района

На личном приеме главы региона Маргарита Анатольевна и Виктор Дмитриевич из села Мятлево выразили благодарность за обустройство детской площадки, но также обратились с просьбой отремонтировать дорогу на улице Дзержинского. Об этом губернатор рассказал 13 августа.

Шапша заверил, что районная администрация подготовит заявку для включения этого участка в план ремонтных работ на 2026 год.

В Извольске завершили монтаж водоочистной станции, однако необходимо проложить еще 300 метров водопровода. Это позволит подключить к центральному водоснабжению дома на Центральной улице, жители которых обратились за помощью. Глава региона поставил задачу завершить работы до наступления холодов. Кроме того, он подчеркнул важность восстановления дорожного покрытия после прокладки труб, чтобы избежать грязи в осенний период.

Также на встрече обсудили вопросы газификации. В Износковском районе ведется строительство межпоселкового газопровода, который должен обеспечить подачу газа в 11 населенных пунктов, включая деревню Воронки. Местные жители обеспокоены временной приостановкой работ. Выяснилось, что завершающий этап перенесен на 2026 год, после чего начнется прокладка уличных сетей. Шапша поручил министерству строительства держать этот вопрос на контроле и регулярно информировать население через местные власти.

Еще одно поручение касалось газификации деревни Возжихино – этот вопрос подняли сами жители. В соседнем Раево уличный газопровод планируется проложить в следующем году.