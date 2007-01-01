Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Билайн запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей
Новость дня Общество

Билайн запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

13.08, 17:17
0 370
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Билайн представил новую платформу «план б. – kids», разработанную специально для детей в возрасте от 5 до 13 лет. Это не просто тариф, а цифровая среда с контролируемым доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента, спама и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх. 

«План б. – kids» — это облегчённая, адаптированная для детей версия флагманской молодёжной платформы Билайна «план б.». «План б. – kids» сохраняет ее главную идею — дать доступ к технологиям нового уровня, но делает это в формате, понятном и безопасном для младшей аудитории. В частности, нейросети работают в безопасной и контролируемой среде: без произвольного ввода, с ограничением на загрузку файлов и набором специально подобранных тегов для запросов. 

В числе доступных функций:

  • генерация изображений и аватаров (Flux);
  • оживление фото (Runway);
  • создание музыки (Suno);
  • AI-тьютор даёт возможность проверять свои знания по школьной программе и помогает показать школьнику, где сильные стороны, а где нужно подтянуть.

Кроме того, в течение первых шести месяцев пользователи получают ежемесячно подарочную игровую валюту — на выбор, для Roblox, PUBG, Standoff 2, Genshin Impact, Warface, Mobile Legends и других популярных игр. 

Кроме того, на платформе «план б. — kids» предустановлена защита от мошеннических и спам-звонков — виртуальный помощник заблокирует такую активность даже в мессенджерах. По умолчанию в «план б. – kids» включено 100 минут и 20 ГБ интернета в месяц, при своевременной оплате неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц. Поддержка при нулевом балансе помогает ребёнку оставаться на связи в важных ситуациях. 

«Родители хотят, чтобы ребёнок был на связи и осваивал технологии, но при этом — в защищённой, контролируемой среде. Платформа “план б. – kids” как раз про это: она помогает детям развиваться с помощью нейросетей, а родителям — быть уверенными в безопасности цифрового опыта», — подчеркнул директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев. 

Напомним, в рамках «плана б.» взрослые пользователи получают доступ к ведущим нейросетям без VPN прямо в Telegram Mini App, компенсацию подписки Telegram Premium, гибкие условия по минутам и гигабайтам, 30 минут в Whoosh ежемесячно, безлимит на 3 часа и многое другое.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru ОГРН 1027700166636. ИНН 7713076301. Erid: 2VSb5zJnQPK
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImpqVXlYdGNiNFlnZ09aTlU5cUYxUVE9PSIsInZhbHVlIjoiSnJ0anEvM2tNRGlnZDA4NGtnWFFuZWsyQ080RThLZ0ttZDN3NnNVNFlTRWlzVkhjVFZxOWk3SFQyaWpVQ25UYzdHbHFtK0hPZ1FXY0VpaXdCNDRoRUo1MUQzdGQ5bFozMmx2VzZKdTFRZTdCazVlOXV0Vml0RytPaVUrK05EVlNOWXNOc1B5amlxZGJZa3VSVjlJdFk4OXZyVml5ZWVmZlppdkR6RUVKS0xhTHBicWdRQUhYaEF5M25zS1VvMjRMV2c3Q3FJY0ZZQXVPVldXUFhXWmJ2RFYvTDQ3dC8yd0pyRFBqUGp5M3I3OGJ5c1Y3ekR3TUhnVWI3VmpjTzQ1Ry9IdGNXYmFzS05NUE5zdElha0ZFUnNoQkdwandtei9BazhWUjNnNDR1SEtjTWRoT3RQRnBKVGQrc2FkaURHR3A3NktIT2Q4eDN5L1lxRU1IWjZtNUk3TVhYcjR5VXRrMzc1UEw2ZFlxbjhPc1M5U3FWZk1ONm5tQjFTUGFycGtWNFJYTm44N0tmaXRtL2ZQYjBxa0RYcEIyd0hheFFXVnpXWlNKRXNOQysrVm9HYWV5ZkNmZllUalBUMk5yai9ZRCIsIm1hYyI6ImI0ZjA1YWVkNTM3ZTgyMDM5NzBjMzRjZWE3N2IzYzAzYTIzYzU3NjA4ZTdmNGRmNmYyMzRiZmY5YWJiMmY0M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ild3WWY5bUdGTGdHZ2NDVENISDN5bnc9PSIsInZhbHVlIjoiSGtpU3lPeEQxRU1kMU5ZTm5zYkhqZXgrbWgwdEFDWEdINHhQZ01TbllCMDJoZlNqOVNGUnlvOXBiZC83QUhZTjIwa0IxNCsyQjZYd1ptQTlkTUsydTBiOUgyM3RubjZseFNsUHZpYmxoQlplbW5IdDFtL2dDalZPSDZHanMveUx4R2NDVmw2L04wWFNCRjJ1NVBHM0FtTjBFWGMvWkFldzFyK1FJNlVrZXhsMkYrQnFycWlmVm5JN2dKTjgvL3R6QnZxTzRSaloxVDZORDNGMnNSZk91eTNaQWJvSUMwazlEU2tLbWF1bVAxcExuOTNSZ3ZxU29xS3NveThtNlpNT2RuaUNnYmdiYmt4c1hzR0NhWmNiOXQyTHdycnAyNlJBMUdQUTRFTDUwOXA4NFlmRVViY2s5dE9Pc0ozRld5bjVSWm1pMks2YWxGSUJvekNJWnd0RTg4YXJtWnRLTUVqTjlicEpMZG0wMy9IYXoyWEpvdmIvTG0raitZOGw1Mkx1dHIzTHl4dHFuNmRuVG5KditPS1Q0RmgrWlFQeDE1dDdGd3k4OU5vNFAwQTMxUmxPbVFhdXptSnBRSEtxZ1dhMXoxdmpIRFBHelkrb1NIS2JKblpRN0xuTlFYbEY1c3V0UkhmMmlMdFJQTnVKVVYyUHdOenhGOEtsUzhJWUlzRjUySThGYmpYRWtoMWpnSXQ4c3VUNUNzYVNhNUxIWFVRWG16a1l6WkRPUjdKOWVRVlF1UGZXbmF3UWpBeEM4TWNjUi9wa2lyVFFhbjQvTEdEYjNmSllObkREeEYrSytyc1FwSDE1VGQyOWdyM09RUzlFZ1hVSWxpVHJoQnlpMVc3UyIsIm1hYyI6IjZlNDg0MDMyZDcwZjg4OThiZDUxNDZlMzQ4MTQ4ODBjYWZhZjI3MDYxMDIyOGM5OGIzN2FhMDNkNzllYWU1YTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+