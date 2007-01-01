Как построить дом мечты

Наш корреспондент сменил перо на мастерок и отработал смену на строительстве коттеджа.

Компания «Дом Мечты» — ​один из признанных лидеров малоэтажного строительства в регионе.

Именно поэтому накануне Дня строителя было принято решение посетить один из объектов компании, чтобы в полной мере ощутить на себе все особенности и преимущества этой профессии.

Ранним туманным утром приезжаю на объект в одном из тихих уютных коттеджных посёлков под Калугой. Здесь уже кипит работа — ​одноэтажный дом находится на стадии возведения несущих стен.

Глаза боятся, руки делают

Меня встречает прораб участка по имени Сергей Гловин. Следует короткий, но обстоятельный инструктаж по технике безопасности — ​это обязательное условие для допуска к работе.

Итак, расписавшись в журнале за инструктаж, начинаю осваивать непростую, но уважае­мую профессию строи­теля.

— На застывший фундамент монтируется слой гидроизоляции, — ​объясняет прораб. — ​Для возведения стен мы используем газобетонные блоки — ​прочный и технологичный материал, который к тому же позволяет строить быстро. На постройку стандартного дома уходит шесть-­восемь месяцев.

При слове «газобетон» мне представилось ­что-то лёгкое и воздушное. Однако блоки оказались очень даже увесистыми. В зависимости от размера с завода приходят изделия весом примерно 40–42 кг.

Как оказалось, под «газом» имеются в виду воздушные микропузырьки, которые внедряются в бетон на производстве. Они не влияют на прочность, зато придают материа­лу превосходные теплоизоляционные свой­ства.

— Первый слой блоков фиксируется обычным цементом, — ​продолжает моё обучение прораб. — ​Для последующих мы используем специальный клеевой раствор.

Сказано — ​сделано

Приготовление строительного клея и стало моим первым профессиональным заданием.

Сухую смесь из мешка отмериваю в обычное ведро, заливаю водой. Пришла очередь миксера — ​ручного электроинструмента, который здесь с успехом заменяет бетономешалку.

Несколько минут — ​и новая порция клея готова. Настало время монтировать блоки.

Клеевой раствор не может находиться в ведре слишком долго — ​на воздухе он постепенно теряет свой­ства. Поэтому каменщики немедленно приступают к кладке — ​слаженной, быстрой и аккуратной.

Пробный камень

Мне предоставляется возможность побыть каменщиком. Первое, что я должен сделать — ​нанести слой клея.

Беру мастерок, зачерпываю раствор, бросаю на блок. Пробую размазать его шпателем, получается не очень. Поверхность то бугристая, то наоборот слишком тонкая, прозрачная.

Сергей забирает у меня инструмент, показывает, как нужно. Я не верю своим глазам: ​несколько выверенных быстрых движений, и в считанные секунды передо мной абсолютно ровная клеевая площадка.

— Не расстраивайся, — ​говорит Сергей Гловин. — ​У нас быстро становятся профессионалами. Любого желающего мы готовы встретить, обучить, во­оружить надежным ремеслом. С нашими навыками и опытом в жизни не пропадёшь.

И вот настаёт особый момент: ​мне поручают установить мой первый блок! Он выравнивается с помощью отвеса и пузырькового уровня, а лёгкие постукивания киянкой помещают его точно в строй блоков-­соседей. Дело сделано.

С нами надёжно

— Фирма у нас серьёзная, — ​рассказывает мой наставник, когда пришло время перерыва. — Одинадцать лет назад началась с двух человек, сейчас нас уже сто! Домов за это время построено тоже порядка пятисот. Целые посёлки строим. Без работы не сидим, а значит, и без хорошей зарплаты тоже. Ну, а новым умелым рукам у нас всегда рады.

Я узнаю, что «Дом Мечты» нуж­дается не только в рабочих строительных кадрах. Немалую часть коллектива составляет офисный персонал — ​проектировщики, юристы, менеджеры по продажам. Для всех находится работа.

Что ж, рабочий день на стройке завершается, подарив новые знания, навыки и впечатления. Есть ­что-то волнующее в том, как в твоих руках голый холодный камень обретает новую жизнь, превращаясь в уютное, комфортное любимое жильё. Строить дома — ​это строить будущее! И в этом особая магия профессии строителя.

