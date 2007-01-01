Как построить дом мечты
Компания «Дом Мечты» — один из признанных лидеров малоэтажного строительства в регионе.
Именно поэтому накануне Дня строителя было принято решение посетить один из объектов компании, чтобы в полной мере ощутить на себе все особенности и преимущества этой профессии.
Ранним туманным утром приезжаю на объект в одном из тихих уютных коттеджных посёлков под Калугой. Здесь уже кипит работа — одноэтажный дом находится на стадии возведения несущих стен.
Глаза боятся, руки делают
Меня встречает прораб участка по имени Сергей Гловин. Следует короткий, но обстоятельный инструктаж по технике безопасности — это обязательное условие для допуска к работе.
Итак, расписавшись в журнале за инструктаж, начинаю осваивать непростую, но уважаемую профессию строителя.
— На застывший фундамент монтируется слой гидроизоляции, — объясняет прораб. — Для возведения стен мы используем газобетонные блоки — прочный и технологичный материал, который к тому же позволяет строить быстро. На постройку стандартного дома уходит шесть-восемь месяцев.
При слове «газобетон» мне представилось что-то лёгкое и воздушное. Однако блоки оказались очень даже увесистыми. В зависимости от размера с завода приходят изделия весом примерно 40–42 кг.
Как оказалось, под «газом» имеются в виду воздушные микропузырьки, которые внедряются в бетон на производстве. Они не влияют на прочность, зато придают материалу превосходные теплоизоляционные свойства.
— Первый слой блоков фиксируется обычным цементом, — продолжает моё обучение прораб. — Для последующих мы используем специальный клеевой раствор.
Сказано — сделано
Приготовление строительного клея и стало моим первым профессиональным заданием.
Сухую смесь из мешка отмериваю в обычное ведро, заливаю водой. Пришла очередь миксера — ручного электроинструмента, который здесь с успехом заменяет бетономешалку.
Несколько минут — и новая порция клея готова. Настало время монтировать блоки.
Клеевой раствор не может находиться в ведре слишком долго — на воздухе он постепенно теряет свойства. Поэтому каменщики немедленно приступают к кладке — слаженной, быстрой и аккуратной.
Пробный камень
Мне предоставляется возможность побыть каменщиком. Первое, что я должен сделать — нанести слой клея.
Беру мастерок, зачерпываю раствор, бросаю на блок. Пробую размазать его шпателем, получается не очень. Поверхность то бугристая, то наоборот слишком тонкая, прозрачная.
Сергей забирает у меня инструмент, показывает, как нужно. Я не верю своим глазам: несколько выверенных быстрых движений, и в считанные секунды передо мной абсолютно ровная клеевая площадка.
— Не расстраивайся, — говорит Сергей Гловин. — У нас быстро становятся профессионалами. Любого желающего мы готовы встретить, обучить, вооружить надежным ремеслом. С нашими навыками и опытом в жизни не пропадёшь.
И вот настаёт особый момент: мне поручают установить мой первый блок! Он выравнивается с помощью отвеса и пузырькового уровня, а лёгкие постукивания киянкой помещают его точно в строй блоков-соседей. Дело сделано.
С нами надёжно
— Фирма у нас серьёзная, — рассказывает мой наставник, когда пришло время перерыва. — Одинадцать лет назад началась с двух человек, сейчас нас уже сто! Домов за это время построено тоже порядка пятисот. Целые посёлки строим. Без работы не сидим, а значит, и без хорошей зарплаты тоже. Ну, а новым умелым рукам у нас всегда рады.
Я узнаю, что «Дом Мечты» нуждается не только в рабочих строительных кадрах. Немалую часть коллектива составляет офисный персонал — проектировщики, юристы, менеджеры по продажам. Для всех находится работа.
Что ж, рабочий день на стройке завершается, подарив новые знания, навыки и впечатления. Есть что-то волнующее в том, как в твоих руках голый холодный камень обретает новую жизнь, превращаясь в уютное, комфортное любимое жильё. Строить дома — это строить будущее! И в этом особая магия профессии строителя.
