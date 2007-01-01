Афиша Обнинск
Обманутые дольщики Малоярославца получат свои квартиры
Общество

Обманутые дольщики Малоярославца получат свои квартиры

Дарья Джуманова
13.08, 12:32
0 179
Ещё недавно в городе оставались обманутые дольщики, однако их интересы были защищены при содействии областных властей и лично губернатора Владислава Шапши, сообщил глава администрации Малоярославца Вячеслав Парфенов 13 августа.

Ранее в районе числились три долгостроя на улице Парижской Коммуны. Два здания пришлось демонтировать из-за нецелесообразности достройки, а третье заморозили после смерти застройщика. Однако проект удалось реанимировать благодаря участию местных бизнесменов. Сейчас строители завершают отделку фасада и готовятся к установке окон.

Подрядчик намерен до конца августа закончить работы по благоустройству территории. Власти уверены, что объект будет сдан, что устранит проблему заброшенного здания, которое привлекало бродяг и местную детвору.

