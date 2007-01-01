В Калуге будущие дизайнеры одежды готовятся к решающему этапу Чемпионата «Профессионалы»

25 августа начнётся финальный этап Всероссийского Чемпионата «Профессионалы», где свои навыки продемонстрируют начинающие дизайнеры одежды, сообщает оргкомитет мероприятия 13 августа.

Участникам в компетенции «Технологии моды» предстоит пройти полный цикл создания одежды – от разработки эскизов до пошива готовых изделий. Результат им предстоит продемонстрировать на манекенах. Для проведения соревнований в калужском Федеральном технопарке профобразования оборудована современная лаборатория с передовыми технологиями.

Как отметили организаторы, талантливые участники часто получают предложения о трудоустройстве прямо во время чемпионата.

Чемпионат проводится Минпросвещения России при поддержке Правительства РФ. Оператором выступает Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной – Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».