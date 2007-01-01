Афиша Обнинск
Общество

Владислав Шапша перевел рабочие коммуникации с министрами в российский мессенджер

Дарья Джуманова
13.08, 12:10
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что активно использует все доступные каналы связи с населением.

Теперь для оперативного взаимодействия с членами областного Правительства он применяет отечественный мессенджер. По словам главы региона, этот сервис также набирает популярность среди жителей области.

Шапша заявил, что как только мессенджер предоставит возможность открыть канал, он сразу же ей воспользуется, чтобы оставаться на связи с жителями.

