Новость дня Общество

Калужские ветеринары вылечили пятилетнего грызуна Степу

В Дзержинской ветстанции Калужской области успешно вылечили пятилетнего шиншиллу по кличке Степа.
Ольга Володина
13.08, 12:05
0 316
Фото: Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
Как сообщил Комитет ветеринарии региона 13 августа, у животного были обнаружены проблемы с пищеварительной системой.

- Шиншиллы — грызуны с чувствительным желудочно-кишечным трактом, поэтому проблемы с пищеварением у них возникают довольно часто, — поясняют специалисты. Они отмечают, что такие заболевания требуют особого внимания из-за специфического строения кишечника этих животных.

Ветеринары дали рекомендации по уходу за шиншиллами: использование качественных кормов, регулярные осмотры и поддержание чистоты в клетке.

- Заболевания пищеварительной системы являются серьезными проблемами для здоровья шиншилл, поэтому важно своевременно выявлять симптомы нарушений и обращаться за квалифицированной помощью на наши ветстанции, — подчеркнули в ведомстве.

