Главная Новости Общество Калужанин накопил долг по алиментам в 1,3 миллиона рублей и получил наказание
Общество

Калужанин накопил долг по алиментам в 1,3 миллиона рублей и получил наказание

Дарья Джуманова
13.08, 11:45
0 348
Мужчина долгое время уклонялся от выплат на свою 11-летнюю дочь, скрывался от бывшей жены и судебных приставов. Об этом сообщили 13 августа в региональном управлении ФССП.

Судебные приставы применили комплекс мер, чтобы заставить мужчину выплачивать алименты. Недавно они арестовали доли должника в нескольких объектах недвижимости. На днях нерадивый отец получил административный штраф и назначил ему 80 часов обязательных работ.

Если мужчина продолжит уклоняться от выплат, его могут привлечь по уголовной статье.

Новости по тегу
алименты
