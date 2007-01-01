Калужанин накопил долг по алиментам в 1,3 миллиона рублей и получил наказание

Мужчина долгое время уклонялся от выплат на свою 11-летнюю дочь, скрывался от бывшей жены и судебных приставов. Об этом сообщили 13 августа в региональном управлении ФССП.

Судебные приставы применили комплекс мер, чтобы заставить мужчину выплачивать алименты. Недавно они арестовали доли должника в нескольких объектах недвижимости. На днях нерадивый отец получил административный штраф и назначил ему 80 часов обязательных работ.

Если мужчина продолжит уклоняться от выплат, его могут привлечь по уголовной статье.