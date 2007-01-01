Афиша Обнинск
Общество

В Медыни появился новый памятник — истребитель МИГ-21

В День ВВС России, 12 августа, в Медынском районе Калужской области открыли памятник в виде легендарного истребителя МИГ-21.
Ольга Володина
13.08, 11:04
0 420
Фото: глава администрации Медынского района Николай Козлов
Самолёт установлен на территории рядом с городской школой, где он станет напоминанием о славных авиационных традициях.

Глава района Николай Козлов отметил, что этот памятник символизирует активность и целеустремлённость местных жителей. Он посвящён тем, кто трудится на благо родной земли и заботится о будущем новых поколений.

Открытие авиационного монумента прошло в торжественной обстановке. По мнению главы района МИГ-21, известный своей стремительностью и надёжностью, теперь будет вдохновлять жителей на новые достижения.

