В Медыни появился новый памятник — истребитель МИГ-21
В День ВВС России, 12 августа, в Медынском районе Калужской области открыли памятник в виде легендарного истребителя МИГ-21.
Самолёт установлен на территории рядом с городской школой, где он станет напоминанием о славных авиационных традициях.
Глава района Николай Козлов отметил, что этот памятник символизирует активность и целеустремлённость местных жителей. Он посвящён тем, кто трудится на благо родной земли и заботится о будущем новых поколений.
Открытие авиационного монумента прошло в торжественной обстановке. По мнению главы района МИГ-21, известный своей стремительностью и надёжностью, теперь будет вдохновлять жителей на новые достижения.