В День ВВС России, 12 августа, в Медынском районе Калужской области открыли памятник в виде легендарного истребителя МИГ-21.

Фото: глава администрации Медынского района Николай Козлов

Самолёт установлен на территории рядом с городской школой, где он станет напоминанием о славных авиационных традициях.

Глава района Николай Козлов отметил, что этот памятник символизирует активность и целеустремлённость местных жителей. Он посвящён тем, кто трудится на благо родной земли и заботится о будущем новых поколений.

Открытие авиационного монумента прошло в торжественной обстановке. По мнению главы района МИГ-21, известный своей стремительностью и надёжностью, теперь будет вдохновлять жителей на новые достижения.