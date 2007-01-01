Афиша Обнинск
Общество

Владислав Шапша оценил ход благоустройства в Износках

Дарья Джуманова
13.08, 09:44
0 388
Во вторник, 12 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша осмотрел обновленные общественные пространства.

На улице 40 лет Октября появилась компактная, но живописная зона отдыха. В исторической части поселка, где растут старые липы, установлены скамейки, смонтировано освещение и оборудована игровая зона для детей. Особой гордостью стала интерактивная площадка «Космодром детства» – первая в области тематическая игровая станция, посвященная космической теме.

А сквер имени Героя Советского Союза Сергея Суворова ждет реконструкция в следующем году.

Этот проект был выбран жителями в ходе всероссийского голосования по благоустройству. Место имеет особое значение для местных жителей – мемориал увековечивает подвиг 19-летнего бойца, а также память тысяч солдат, павших на этой земле в годы Великой Отечественной войны.

