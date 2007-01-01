Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области появится первый в России сервис-центр для БПЛА

Дарья Джуманова
13.08, 09:09
0 552
Уже подписано соглашение о создании в регионе первого в стране специализированного сервисного центра по обслуживанию беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба регионального правительства 12 августа.

Новый центр будет способен обслуживать более 2 тысяч дронов и судов малой авиации ежегодно. Помимо этого, здесь планируют оснащать спутниковой навигацией и тахографами свыше 1,5 тысяч единиц спецтранспорта и общественного транспорта. 

По задумке инициаторов проекта, центр станет ключевым элементом цифровизации транспортной сферы и поможет повысить безопасность эксплуатации техники в различных отраслях экономики. 

