В Калужской области появится первый в России сервис-центр для БПЛА

Уже подписано соглашение о создании в регионе первого в стране специализированного сервисного центра по обслуживанию беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба регионального правительства 12 августа.

Новый центр будет способен обслуживать более 2 тысяч дронов и судов малой авиации ежегодно. Помимо этого, здесь планируют оснащать спутниковой навигацией и тахографами свыше 1,5 тысяч единиц спецтранспорта и общественного транспорта.

По задумке инициаторов проекта, центр станет ключевым элементом цифровизации транспортной сферы и поможет повысить безопасность эксплуатации техники в различных отраслях экономики.