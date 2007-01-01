Владислав Шапша посетил Износковский район

Ранее губернатор побывал с отчётами во всех муниципалитетах, и Износковский район оставался единственным, куда он не смог приехать – из-за встречи с Президентом России. Об этом глава региона рассказал во вторник, 12 августа.

Шапша провёл встречу с местными активистами, главами сельских поселений, депутатами и руководителями предприятий. Один из ключевых вопросов – ремонт дорог. Жители отметили масштабные работы на 22-километровой подъездной дороге к Износкам. Однако остальные участки также требуют внимания: часть из них включат в план на 2026–2027 годы, а по остальным дано поручение поддерживать текущее состояние.

Ещё одна важная тема – здравоохранение. В район уже выделен медицинский автобус, который возит пациентов в Юхновскую межрайонную больницу. Жители волновались, сохранится ли этот маршрут. Губернатор поручил организовать его работу дважды в неделю, а также обеспечить бесперебойную педиатрическую помощь.

Во время визита Шапша также пообщался с Маргаритой Фоминой – москвичкой, которая решила переехать в Износковский район.