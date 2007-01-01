Афиша Обнинск
Общество

В Калуге провалилась дорога на улице Александра Матросова

Дарья Джуманова
12.08, 17:02
0 180
В пятницу, 8 августа, читатель сообщил в разделе «Я-репортер» на нашем сайте о серьезном повреждении.

- В результате обильных ливневых осадков разрушилось дорожное покрытие в центре проезжей части по адресу: ул. А. Матросова возле дома № 47, на пересечении с гаражным кооперативом. Разрушение размером: ширина 67 см, длина 60 см, глубина 70 см. Находится возле ливневой канализации. Разрушение находится в центре проезжей части и в силу глубины может быть причиной очень серьезного повреждения автомобиля при попадании в данную яму, а также в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» является аварийной. Водоканал ответил, что ливневки не их забота, и отправил в «Калугаспецавтодор». В «Калугаспецавтодоре» ответили, что у них данный колодец не стоит на балансе и денег нет. В итоге колодец построен, но никто за него не отвечает, и непонятно, куда обращаться. Уже провалилась одна машина, но водитель сам выбрался из ямы (пробив радиатор и помяв подкрылок) и уехал, не став разбираться.

Мы направили запрос в городскую управу, но пока ответа нет. Как только поступит информация — опубликуем.

