В Калуге запустили производство полного цикла автомобилей нового российского бренда TENET
Общество

В Калуге запустили производство полного цикла автомобилей нового российского бренда TENET

Дарья Джуманова
12.08, 16:54
Читайте KP40.RU:
Об этом 12 августа сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Первой моделью, сошедшей с конвейера на бывшем заводе Volkswagen, стал кроссовер TENET T7.

Запуск полного производства стал результатом долгой и тщательной работы, включая масштабную технологическую подготовку, автоматизацию и модернизацию ключевых цехов.

На заводе трудятся более 4 000 специалистов, многие из которых обладают многолетним опытом работы на предприятии.

