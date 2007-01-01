В Калуге запустили производство полного цикла автомобилей нового российского бренда TENET
Об этом 12 августа сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Первой моделью, сошедшей с конвейера на бывшем заводе Volkswagen, стал кроссовер TENET T7.
Запуск полного производства стал результатом долгой и тщательной работы, включая масштабную технологическую подготовку, автоматизацию и модернизацию ключевых цехов.
На заводе трудятся более 4 000 специалистов, многие из которых обладают многолетним опытом работы на предприятии.