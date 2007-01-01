Владислав Шапша отметил заслуги земляков перед Калужской областью
Сегодня чествуем наших тружеников, которые вносят весомый вклад в развитие и успехи нашей области, написал 12 августа губернатор в соцсетях.
За профессиональные достижения и добросовестный труд Александр Терёхин и Пётр Степанов получили почётную государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ирэна Рожкова, врач Калужского онкодиспансера, удостоена звания «Заслуженный врач РФ». Также среди отмеченных — Сергей Иванов, возглавляющий МРНЦ им. А. Ф. Цыба.
Сергей Гончаров и Александр Шпаков, медики больницы «Сосновая роща», получили медаль «За медицинскую доблесть» за спасение жизней калужан во время пандемии.
- Каждый день на своём трудовом посту наши земляки с полной самоотдачей работают на благо Калужской области и России. Такие люди - пример для своих коллег, молодёжи. Спасибо за трудолюбие и отличные результаты! – подчеркнул Шапша.