Главная Новости Общество Владислав Шапша отметил заслуги земляков перед Калужской областью
Общество

Владислав Шапша отметил заслуги земляков перед Калужской областью

Дарья Джуманова
12.08, 16:19
Сегодня чествуем наших тружеников, которые вносят весомый вклад в развитие и успехи нашей области, написал 12 августа губернатор в соцсетях.

За профессиональные достижения и добросовестный труд Александр Терёхин и Пётр Степанов получили почётную государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ирэна Рожкова, врач Калужского онкодиспансера, удостоена звания «Заслуженный врач РФ». Также среди отмеченных — Сергей Иванов, возглавляющий МРНЦ им. А. Ф. Цыба.

Сергей Гончаров и Александр Шпаков, медики больницы «Сосновая роща», получили медаль «За медицинскую доблесть» за спасение жизней калужан во время пандемии.

- Каждый день на своём трудовом посту наши земляки с полной самоотдачей работают на благо Калужской области и России. Такие люди - пример для своих коллег, молодёжи. Спасибо за трудолюбие и отличные результаты! – подчеркнул Шапша.

