Новость дня Общество

Калужские коммунальщики превзошли популярный тренд с угадыванием автомобиля по звуку закрывающейся двери

Дарья Джуманова
12.08, 15:38
0 521
Сотрудники МБУ «СМЭУ» решили проверить, насколько хорошо знают свою технику, и запустили креативный челлендж в духе популярного тренда.

В оригинальном тренде участники угадывают люксовые автомобили, такие как Rolls-Royce или Bentley, по звуку закрывающейся двери. Но калужские коммунальщики подошли к задаче с юмором и профессиональной гордостью — вместо премиальных авто в их ролике, который они опубликовали 9 августа, звучат двери спецтехники.

А вы смогли бы узнать машину только по звуку?

