Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге опубликовали деловую программу финала чемпионата «Профессионалы»
Общество

В Калуге опубликовали деловую программу финала чемпионата «Профессионалы»

Дарья Джуманова
12.08, 15:16
0 319
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

25 августа стартует финальный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы». Центральным событием станет Форум СПО, приуроченный к юбилейному году системы среднего профессионального образования, сообщает оргкомитет мероприятия 12 августа.

Основной темой дискуссий будет роль СПО в развитии экономики страны. В форуме примут участие педагоги колледжей и техникумов, эксперты в области образования, руководители учебных заведений, а также представители власти и бизнеса из 89 регионов страны.

Форум откроет пленарное заседание с участием Минпросвещения. В течение пяти дней пройдут партнерские, проектные сессии, круглые столы, панельные дискуссии и тематические треки по шести направлениям. Основными темами форума станут: технологический суверенитет России, инновации в содержании и качестве СПО, обмен опытом и развитие кадрового потенциала, а также международные образовательные проекты. Для студентов и молодежи запланированы профориентационные мероприятия, мастер-классы и встречи с экспертами.

26 августа пройдет Всероссийское августовское совещание с участием руководителей органов управления образованием, на котором обсудят развитие системы СПО, госполитику, синхронизацию подготовки кадров с рынком труда, качество образования, профориентацию и конкурсы профмастерства.

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте чемпионатного движения «Профессионалы».

Организатором чемпионата выступает Минпросвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, а регионом-организатором — Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» объединяет Чемпионат профессионального мастерства и Чемпионат высоких технологий. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года войдёт в состав национального проекта «Молодежь и дети».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklicXI3NldiR0NzMitxemdTN3lTM2c9PSIsInZhbHVlIjoiNXYrWHBzTVRRWnMwUDJWL2tLSHozZEpPbWJ4aFY5UlZ2NnZpMEgrd0RtYzRJOFVKdmxMelVNVDZiYkhIcHk5RmM4UGRKT0hFdjBIei9McmNoVldmOExVWHlBWWU4QkRxc1c0eVhhRU1VcUlLNVpPMm4vSWxvZE0wVHVqbnhlZSsxclE0dWMzeDE3cU0wTklSK3ZpZW5IYVhjb2p3VTJDRjRGbXhrYyt2MVNPUmFwajNrUERZbFVJS2NNSDI4Qm44RURaaGsyOXFCNktHUFROYVZMSno1NUNXVzFGeGVKNG5kMW1reWdzSUx5cW0rRmNqUmhYZVNrcWVuZzhEWGcvOGdxYS90dDF6NFljNHQ1YmRjRXU1dGlOMHdpY0VmNWZOMnZKdjNOTWN1U1NQQUNQZ2JwLzFoY242MnYrejZTMC8zbmp2elh6ZUg3RXR3RTJiVC9YL01yUUIwNDVHTUMycjBDYmtMenE5YTBCTzhIVXRSeml2TVEwNHVlVGpCU3RsdEV2ZmUxM2JPT3hCOFJHV2MwcGl3blhEUGoxSVk1Qm9rcGpocHJlOHlSdDU5ZWZhOXhucVlmYjZRWUliUXpuTCIsIm1hYyI6IjhkNGJhZTg0MWM1YmQzOTc3MzFlOGRmNmQzMDk4Yzk4ZDc1ZGI4NjFlODMyN2U3NWExMDk5MWRkYzAzMTYxYjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFjQ3lBWXhlREl6a3N4cHFqUWZRQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiRFU0RXRvall6bHIweGR5TThwZkFHTlVwNE9KUGtEbUJkRitCWlg5c1ZybHNOYUt1VkFzMWdHNDVMdExCTUFGYlBuc3REVUdpSEIwOEZnU2ZTQVpWck9nbkhjVHlyc3RpWTdjN3MxakppRnpyc0JYZTJiVUlXYnVtUk1GTGV1ellZSXlWb3NiTjJZM0VacURnL3BvcjM4UWJoZjVNbDBBNENJdTFQN0dJUHU2ZHJZaUdoMjBrdExSR2c0dTN5NUJOS0p6SElVcDNLaDNqT1g2MzJUREJ3LzAzakZscWluTEh4bWJTSmNkT1FMazZVNWZxYVRWTFF2STJkaHZudFBBRGl1WnM1eTA4czcySndvc05UcnNnMWo3ekZTUnBRT0RtTVdVZ2lkZ3ErQklEZGg3U2U1VGR6cUQyWXNSaUpiZTFNLzlFWGl6dE95MUFkb2lYNjIvMXF5RzQvK2lXUlNyUlZFWVNvNnV6VmJESWFFbmVpMW9ERW9UZlBQdDVxQ3B2SWR2NU12T3BUa1RkMmIyQ3pqUm1RTkRDK1FuZFBMVTlhVm5WeHJxeUVINVZPUVlWOWdHREZWZWZyUG9YY09SQVRMVGRrY25oRXRzMk9zL1JYV3IzTlljaGpsOU5JbjVHbmQwWHk4MlNjU1N6UmxqcWlQN25zNThBcklSTzlnR1lvQlZzaE4wQ3VJTG8wRmY2N1NlMkRva2xkMGdIcGlhY0NnM2JlZnRFSHU5RXhRMElDZEV2QVpPeXk3aWZ2RTlYV3JRWmRxY1JlMnlOUHFzNW0vbXFCU2pDYmdBaUphNjByVE1WSzQrVmQ3eVF1bFV4c21EdDJIVHpRcTBFQ0JncyIsIm1hYyI6IjA1OGQ1NTkwZmM1NmVjNmVkNjcwOTA5N2NhNDlmMzZlMWNkNzdmNDQ3N2NlMjk4YTQ2ZmJlMGFiZGJkYTRjNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+