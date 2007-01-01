В Калуге опубликовали деловую программу финала чемпионата «Профессионалы»

25 августа стартует финальный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы». Центральным событием станет Форум СПО, приуроченный к юбилейному году системы среднего профессионального образования, сообщает оргкомитет мероприятия 12 августа.

Основной темой дискуссий будет роль СПО в развитии экономики страны. В форуме примут участие педагоги колледжей и техникумов, эксперты в области образования, руководители учебных заведений, а также представители власти и бизнеса из 89 регионов страны.

Форум откроет пленарное заседание с участием Минпросвещения. В течение пяти дней пройдут партнерские, проектные сессии, круглые столы, панельные дискуссии и тематические треки по шести направлениям. Основными темами форума станут: технологический суверенитет России, инновации в содержании и качестве СПО, обмен опытом и развитие кадрового потенциала, а также международные образовательные проекты. Для студентов и молодежи запланированы профориентационные мероприятия, мастер-классы и встречи с экспертами.

26 августа пройдет Всероссийское августовское совещание с участием руководителей органов управления образованием, на котором обсудят развитие системы СПО, госполитику, синхронизацию подготовки кадров с рынком труда, качество образования, профориентацию и конкурсы профмастерства.

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте чемпионатного движения «Профессионалы».

Организатором чемпионата выступает Минпросвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, а регионом-организатором — Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» объединяет Чемпионат профессионального мастерства и Чемпионат высоких технологий. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года войдёт в состав национального проекта «Молодежь и дети».