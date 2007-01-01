Калужская область отмечает 113-ю годовщину Военно-воздушных сил России
Гордимся, что с калужской землей связана жизнь легендарных летчиков, Героев Советского Союза, написал 12 августа в социальной сети глава региона Владислав Шапша.
Калужская земля связана с именами Ивана Кожедуба, Валентины Гризодубовой, Александра Карпова и Алексея Соломатина.
Сейчас военные летчики, включая уроженцев нашего региона, продолжают нести службу, обеспечивая безопасность страны. Среди них – летчики бомбардировочного авиаполка и авиаполка войск национальной гвардии РФ, выполняющие задачи в зоне СВО.
Владислав Шапша отметил вклад ветеранов и действующих военнослужащих ВВС в защиту воздушных рубежей России.