Общество

Калужская область отмечает 113-ю годовщину Военно-воздушных сил России

Дарья Джуманова
12.08, 14:49
Гордимся, что с калужской землей связана жизнь легендарных летчиков, Героев Советского Союза, написал 12 августа в социальной сети глава региона Владислав Шапша.

Калужская земля связана с именами Ивана Кожедуба, Валентины Гризодубовой, Александра Карпова и Алексея Соломатина.

Сейчас военные летчики, включая уроженцев нашего региона, продолжают нести службу, обеспечивая безопасность страны. Среди них – летчики бомбардировочного авиаполка и авиаполка войск национальной гвардии РФ, выполняющие задачи в зоне СВО.

Владислав Шапша отметил вклад ветеранов и действующих военнослужащих ВВС в защиту воздушных рубежей России.

