НОВИКОМ стабильно улучшает финансовые показатели

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2025 года. По итогам отчетного периода объем активов банка достиг 1 079,8 млрд руб., что на 4% выше показателя начала года. Чистая прибыль составила 14,5 млрд руб., продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%.

Согласно отчетности по РСБУ, собственные средства (капитал) банка за первую половину 2025 года увеличились на 10,6% – с 118,5 млрд руб. до 131,1 млрд руб. Чистый процентный доход НОВИКОМа составил 26,5 млрд руб., что на 4% выше аналогичного показателя 2024 года.

Позитивная динамика показателей НОВИКОМа подтверждает уверенное положение организации в банковском секторе страны, ее высокую рентабельность и финансовую надежность. Ключевые факторы роста – устойчивый к внешним вызовам бизнес-профиль, диверсификация ресурсной базы, грамотное управление ликвидностью, а также высокий уровень достаточности капитала.

Эффективное развитие бизнеса НОВИКОМа и укрепление позиций среди крупнейших банков России находят отражение в рейтингах всех ведущих российских кредитных агентств. Так, в первом полугодии 2025 года «Эксперт РА» повысило рейтинг банка до ruAA со стабильным прогнозом, а «НКР» подтвердило кредитный рейтинг организации на уровне AA-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный.

Благодаря системному подходу к принятию решений, эффективному риск-менеджменту, следованию одобренной акционером стратегии НОВИКОМ стабильно демонстрирует положительные результаты деятельности и предоставляет наиболее выгодные условия финансирования проектов в приоритетных для государства отраслях. Банк Ростеха – ключевой партнер предприятий российского авиастроения, двигателестроения, радиоэлектронной промышленности и других сфер реальной экономики России.

В целях поддержки производств, выполняющих задачи достижения технологического суверенитета, НОВИКОМ участвует в ключевых государственных механизмах льготного кредитования промышленности. При финансовой поддержке банка развиваются ведущие отечественные предприятия, выполняются НИОКР, внедряются новые технологии, производится инновационная продукция. Также НОВИКОМ содействует развитию малого и среднего бизнеса по всей стране.

В розничном сегменте особое внимание НОВИКОМ уделяет работе с сотрудниками предприятий-партнеров банка. Для укрепления кадрового потенциала отечественной промышленности НОВИКОМ постоянно совершенствует свою продуктовую розничную линейку, а также актуализирует мотивационную программу «Развитие». Так, недавно банк утвердил беспрецедентные условия для первой категории ее участников. Ставка для них по ипотечным программам «Первичный рынок», «Вторичный рынок» и «Рефинансирование ипотеки стороннего банка» составляет 12,1% годовых.

Портфель ипотечных кредитов за первое полугодие 2025 г. вырос на 17,4% к концу прошлого года, что значительно отличается от рынка. Кроме того, благодаря уникальной программе лояльности, которую банк запустил с начала 2025 года, ежемесячно обновляются рекорды по транзакционной активности наших клиентов и растет уровень их удовлетворённости.

«Планомерным повышением финансовых показателей НОВИКОМ подтверждает статус надежного партнера российской высокотехнологичной промышленности. Мы уверенно следуем цели, поставленной перед банком государством и акционером, – применяем передовые финансовые решения для развития приоритетных отраслей экономики, наращивания производства инновационной продукции и, в конечном итоге, достижения технологического лидерства России», – отметила Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.