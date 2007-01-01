Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские участники «Школы мэров» представили свои инициативы губернатору
Общество

Калужские участники «Школы мэров» представили свои инициативы губернатору

Дарья Джуманова
12.08, 12:33
0 386
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Владислав Шапша провёл встречу с местными выпускниками «Школа мэров», направленной на формирование кадрового резерва для муниципалитетов. Об этом он сообщил в понедельник, 11 августа.

Инициатива реализуется по распоряжению Президента России, и в этом году ещё двое представителей региона успешно завершили обучение.

Среди них — Никита Новиков, замначальника управделами Городского Головы Калуги, и Дмитрий Иванов, заместитель главы администрации Перемышльского района.

Никита Новиков представил инициативу, призванную решить проблему брошенных автомобилей в Калуге. Такие машины не только создают помехи движению, но и осложняют проведение городских работ по благоустройству.

Дмитрий Иванов, в свою очередь, занимается совершенствованием системы обработки обращений граждан. Его проект направлен на повышение качества и скорости ответов на запросы жителей, что должно сделать взаимодействие с властями более эффективным.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
20%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlkwRnZva3VVTjc3RnZYeVlKZU9BZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiY1BkNkhoYk5wVkxGRHdqcGFDRDZWZVdXVmN2QXhzR2owV0NJNk9ZL1Rwbkl1c1RoTE1mS2lXcm13S0JCeDdZdWR0WlpZbG1keFNQL2VCSUNZMHdDLzNQdUFyQ2t1cTVkT0dGUDFkMDhkM0s0Wi9pcXQrOUY5Vm82NjZ6WGNvWXNyRGhiR0IxTzJqVkN0T1dQQmZ2RzdFK1BQNS9vQnl6MVUwWVF6eDVrenFJNU9XQ1RIV214Zms5a3U4T0E2eitiTm5jV2pqa1ZGc3JYam1QME9rSnVpd2thejNBZXlHYjQyRlBLdXJ4Nms1Mml3eWVDbkN3bnBJbWpwTnVLYk4zME9kVWw4SjdOeGF1cDNLUUNhS1lmdVVzTU4rbGdBcUJ3bFd6bWZGMURZaStWMFJ6aHRiSG42LzZUdC9La1FzSFU4clhyRDlZdnFYVENBa0sxU25tZWp4dzBjbTVXditncmFvOWJjZitXRVlmMzdpclRFcUNzamVuVnQ4NHNzR05FWDBBSEJSY2w1dnhpSk05RjNVbzFhK2VTUS83eWRMbzB0TmZwQjZaVE8vQUxQSDBsbG5HWE5TOFkycjVDRFloViIsIm1hYyI6IjA1OTc0ZWVhNGQ1ZGVlNDgzNzg0MTZhY2Y5OTk4YWZmYzc3OTBiMDRmNTQ4NjRjYzE2YmY0OWQ1YjhiZmFhMjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVObUJlZGRSZ3p0bEwrTXhzNTIzSnc9PSIsInZhbHVlIjoiSkkwZ21hbWN1Y1FvNUs1MVAvZFE1SHFJN2c5M2ZaUGVrSFNaejlZWURIUXZLT1NtS2xXSEhuSDQybVZBeHE4S3NTRmV3QURoaGlqQ3pIdzgwOGFPN0FBcXpDaGZGdlBFMCs3VEkvYnRkd0JVMkZjcjRHZkdJQWpKVENKaEo4bGQwUThMb3lvR1QxVkFwOWE5cGt0SXhURGl5NFNyVW44WlE0QzIya3JBaHRCZ0REd1dLOExQV3RvNjRmUHVZRjgvN3p3ZG13TFBmak9DOUkvNlFBemI0bENiaExLb2JPWGhmeUNtTWRCcEJoNXNnb1duUWxOM2lTWlM5MzJPTDJnM3IzSGdTRGlnMEJ4L3NUVytQOFhFVk8zS0xuVEJjemt0YVVHWHQ2bmxTbUsyaFJUeWpXRVRMVG9HRlhaOGFMSzdycWFWa0tPT1g2ZDZSSXZJNTV4bXR3NFR1SSs4bXlmYitkQms3aFV3OS9WaWt1SGhNZlFzQ0RMNEY1OUJGaTBVcjhzVmQ4VHR5TVQ0Zlk2UmYvUWxJcU13TWVGb2VxR1RBWkxoY09XWmRyaGJBd3dQc2NFVDJFQ2JGU0FJYUk5d3AxMDBCSWNDVnpqckNmWTB3NHRUZUFxc2tSK1d1VDJhZ21iRFVob1Jyb1NLRG1OdDJta3BCM1N1ejR3MTRNd1NxNXorZ0hRS0VTa3gxc2p1M3pYZGIwNTJhaWRBUkxtYUdRZ09sVFhUYm5jN0NTMFBwaVVwR2NZWFR6Z0xiRWs5dVlEeC9mb2pXeEpZSUd6c0lCMzBoNk5JOGxoa3QwZFpqa1ZuZnhFN2k4KzZ4Rm5Lbm9CMXpVOVdKd2hHRkVkeCIsIm1hYyI6ImQyZmViZTU5NjIyMmRjMGEzMWM2NzFiNzJkMDVhM2I0YjlmZTUzNjQ2ZWFjYjQxNGFmZTZkODc1Y2E0NDcxZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+