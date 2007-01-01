Калужские участники «Школы мэров» представили свои инициативы губернатору

Владислав Шапша провёл встречу с местными выпускниками «Школа мэров», направленной на формирование кадрового резерва для муниципалитетов. Об этом он сообщил в понедельник, 11 августа.

Инициатива реализуется по распоряжению Президента России, и в этом году ещё двое представителей региона успешно завершили обучение.

Среди них — Никита Новиков, замначальника управделами Городского Головы Калуги, и Дмитрий Иванов, заместитель главы администрации Перемышльского района.

Никита Новиков представил инициативу, призванную решить проблему брошенных автомобилей в Калуге. Такие машины не только создают помехи движению, но и осложняют проведение городских работ по благоустройству.

Дмитрий Иванов, в свою очередь, занимается совершенствованием системы обработки обращений граждан. Его проект направлен на повышение качества и скорости ответов на запросы жителей, что должно сделать взаимодействие с властями более эффективным.