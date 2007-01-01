Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша поручил решить вопросы транспорта и водоснабжения после встречи с работниками одного из предприятий
Общество

Владислав Шапша поручил решить вопросы транспорта и водоснабжения после встречи с работниками одного из предприятий

Дарья Джуманова
12.08, 12:17
0 486
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор посетил одно из промышленных предприятий региона, где пообщался с сотрудниками и осмотрел модернизированные цеха, рассказал он 11 августа.

В ходе встречи губернатор выслушал предложения по улучшению инфраструктуры города и области. Особое внимание было уделено вопросу строительства школы в одном из новых микрорайонов. Ранее власти отказались от площадки в Комфорт-парке из-за проблем с застройщиком, однако теперь учебное заведение планируют возвести в Кречетников-парке.

Кроме того, Шапша поручил скорректировать графики работы общественного транспорта в вечернее время, так как жители жаловались на долгое ожидание. Также он распорядился решить проблему перебоев с водоснабжением в микрорайоне Малиновка. Ряд других вопросов, поднятых работниками, был взят на контроль региональными властями.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikl3TnYwcW5iUzkxOC9OUVVNVjR4UFE9PSIsInZhbHVlIjoiSUlNelJnRG96ZzBpeW1mSVZ5L1MwcTRaU3lBMVA5SGJFNXFjdXhWUkliSHRJY0prNXBDS2pUaEpUWjZWSEd0a0dkVGZ4MGNnVXFONk16RFlBbW9Db3pMRmVydmZiYnlKYWU0bEwzdCtnZzFOWXZqYS9uSTNwT3BwSVk0eTh1MHduRlpuSmQ5aE1tcms3akpqRUJsOVVGSk5iVEdNc1hGcU9kVWk2aXFNQjVqNTNlTTYxU25CQW5SeUFpRXJCQUQvcVlqSmVzVW1zSUU5Rzc5RVFobG9pL0F2OVAra3JKTlltWnlhZkVBRTE2b3doNi9ib3d2d0t1RkRQUCtGdlI4UUNpK2QxTnVQNlNJT0dIZlZEQ2pGWDZQVm1kMUllTG5MbzNpRjVUUk0vSEdXMm9URWVuTEZNb1BjbStjR0ZxcldaUDZQQnlhdGJjNStZT3ZZSmFDbUppblptUFVCZ05HSWpZM1Y1bHNjRU9KaUhJcDBMQ2tYRkdxVGp2M3cxRnBzbHRUekhhRzRQRVhiNGUzbFNWdGhaZ1lEN2I2YnFWVzRlaWtDWnFLYklxSlhubk1Yc0VnRW1CbTFIUnVjYys5cyIsIm1hYyI6ImEzZjcyOTcyMjk4ODg4ZWM0ODg4M2Y1YWYwNjYzZjJkYmMyY2JiNDE3Y2RkZWZkNTkyYzE5NGNmMTgyZGJiN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlJcm1TR1p2STFRT2JBSGZxSk5rVUE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0poeDBWN1dlRnhiWXVjYUxOWTlvdjkzenJVSk0rcmJJRTE1Ly92RGNEL1JHb2FnQnVYTmJudFFpNFkzNmt3bWVQS1EvNzdCK0lnaURPVXY0cVhpWlhNcnM0OEJUSVBtQ2tMU0wvU2xRRUNRSzgrMXUzNHBaM0RTMTh4dXBkY0VWSXRnS1FIZFhOMjBBWlhlbVFtQlVRWFpEOWFQVjRwMWY0NWpxV1lqV0lzL3FNWEN0c2EyMU44dTFnSjN2RHZaeHpvWGNQUnAvUElWVkp3dHdmdzd6dDJZT1pyUFU5NzZaRXdpUXorR2xWWDdvd1dBT3E2U3ZwRVFOSnBXeGY5VXR5MGZPeEVZdmtINWdJbXh1c045YVRSTGwzY2hNNVh1OWV3SlhRcWxRV2hvS3gxTkx1MXB1cnd6Yi9wV3BPeDRWb0oyOElnbDNucG5TWmxJRW9yVjBNWk1XU3c3cmdJMEVlN0hhMzVQRFRVWWJLdHpzbW1YaStQRkk2YzFxWUk4UnR4bzVuVjBRSTB6NmVvYzllZWN4aGFYb2EwaEdzV3JRSGNjTHZWVlhlK3pmVWh5VkEwVy95ZGFOa3ZwdURiL3N3ZHpZeEN3MXFjb0xBS2lDa0QwTjJSUlJEaWV0UEVWT1l6dUJ5c1A2RGNBOHJMUmlRQ1E4U2xQdXBIdElqVUZJSzJXdUdmUUVxU0hCMG0zdjRVWUhiOTA0cS9CQ0V2RlZiWkZCRmdPZnJkcTlkNUpaS1QrT0VaQUlBODMwZFMrZmsvWmtDYWhib3U2NWZ3K2tqNGgzNEQ0bWtidjFvT25EbnoweXVDcSsyYS9iR1lkZzVCRStqK1YyWkp5SzViaSIsIm1hYyI6IjVlMTNmYjZhOWI2NThkMGIzYzU0MWJiOTBlNWRiMjBkYTFlYTRlMzE1ZTg3OGJiZWZlNjJmNzlmZWJhMmIzNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+