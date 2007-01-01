Владислав Шапша поручил решить вопросы транспорта и водоснабжения после встречи с работниками одного из предприятий

Губернатор посетил одно из промышленных предприятий региона, где пообщался с сотрудниками и осмотрел модернизированные цеха, рассказал он 11 августа.

В ходе встречи губернатор выслушал предложения по улучшению инфраструктуры города и области. Особое внимание было уделено вопросу строительства школы в одном из новых микрорайонов. Ранее власти отказались от площадки в Комфорт-парке из-за проблем с застройщиком, однако теперь учебное заведение планируют возвести в Кречетников-парке.

Кроме того, Шапша поручил скорректировать графики работы общественного транспорта в вечернее время, так как жители жаловались на долгое ожидание. Также он распорядился решить проблему перебоев с водоснабжением в микрорайоне Малиновка. Ряд других вопросов, поднятых работниками, был взят на контроль региональными властями.