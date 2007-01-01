Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Калужане жалуются на шум от стройки в Европейском квартале

Дарья Джуманова
12.08, 11:45
1 721
В субботу, 9 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Правый берег, Европейский квартал. Это было в субботу, с 5 утра начали шуметь активно.

Мы обратились в УМВД за комментарием. Там пояснили, что вопросы соблюдения тишины находятся в компетенции участкового. Жителям посоветовали подать заявление в отделение полиции «Правгород» – после проверки материалы передадут для дальнейшего разбирательства.

Всего: 1 комментарий
