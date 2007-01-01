Калужская область попала в топ-5 самых читающих регионов России

К Всемирному дню книголюбов, который отмечается 9 августа, компания РВБ проанализировала продажи книг в этом году и выяснила, где живут самые активные читатели.

Лидеры рейтинга:

Московская область

Москва

Мурманская область

Краснодарский край

Калужская область

В первую десятку также вошли Нижегородская область, Санкт-Петербург, Рязанская, Архангельская и Тульская области. Среди регионов, попавших втоп-20, — Иркутская, Ростовская, Ленинградская области, Республика Карелия и другие.

