Общество

Калужская область попала в топ-5 самых читающих регионов России

Дарья Джуманова
12.08, 11:05
К Всемирному дню книголюбов, который отмечается 9 августа, компания РВБ проанализировала продажи книг в этом году и выяснила, где живут самые активные читатели.

Лидеры рейтинга:

  • Московская область
  • Москва
  • Мурманская область
  • Краснодарский край
  • Калужская область

В первую десятку также вошли Нижегородская область, Санкт-Петербург, Рязанская, Архангельская и Тульская области. Среди регионов, попавших втоп-20, — Иркутская, Ростовская, Ленинградская области, Республика Карелия и другие.

А какая ваша любимая книга? Расскажите в комментариях о произведениях, которые произвели на вас наибольшее впечатление.

книги
