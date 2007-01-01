В Калужской области стартует всероссийская акция по восстановлению лесов

12 августа Министерство природных ресурсов Калужской области объявило о начале осеннего этапа всероссийской акции «Сохраним лес».

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экология» и традиционно привлекает тысячи добровольцев по всей стране.

В ближайшие дни на специальной интерактивной карте появятся точки, где все желающие смогут принять участие в высадке деревьев. В прошлом году благодаря акции в регионе появилось 214 тысяч молодых хвойных деревьев на площади более 75 гектаров.

Особую активность в лесовосстановительных работах традиционно проявляют студенты, школьники и представители общественных организаций. Организаторы отмечают, что с каждым годом число участников экологической инициативы продолжает расти.