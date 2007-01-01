Афиша Обнинск
В Малоярославецком районе разгорелся конфликт с дракой
Общество

В Малоярославецком районе разгорелся конфликт с дракой

Дарья Джуманова
12.08, 09:29
0 391
В полицию района обратилась местная жительница, которая сообщила о проникновении посторонних на её земельный участок. Об этом сообщили в полиции во вторник, 12 августа.

Выяснилось, что между двумя мужчинами — жителями Калужской области — произошла ссора, которая переросла в драку. Оба получили травмы. Полиция опросила участников конфликта и направила их на медосвидетельствование, чтобы определить тяжесть повреждений.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

