В Малоярославецком районе разгорелся конфликт с дракой
В полицию района обратилась местная жительница, которая сообщила о проникновении посторонних на её земельный участок. Об этом сообщили в полиции во вторник, 12 августа.
Выяснилось, что между двумя мужчинами — жителями Калужской области — произошла ссора, которая переросла в драку. Оба получили травмы. Полиция опросила участников конфликта и направила их на медосвидетельствование, чтобы определить тяжесть повреждений.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.