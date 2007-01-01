Финальный этап Чемпионата «Профессионалы» в Калуге представит ряд нововведений

В Калуге с 25 августа пройдут финальные соревнования Всероссийского Чемпионата «Профессионалы», которые будут включать несколько уникальных форматов. Об этом 11 августа сообщили оргкомитет мероприятия.

Одним из ключевых новшеств станет индустриальный трек, позволяющий компаниям заявить своих кандидатов и находить перспективных специалистов. Например, Калужский техникум электронных приборов организует соревнования по трем профессиональным направлениям в рамках этого трека.

Еще одной особенностью финала станет компетенция «Внешнее пилотирование». На аэродроме «Орешково» участники будут управлять беспилотником с двигателем внутреннего сгорания, выполненным в виде миниатюрной модели «кукурузника». Также запланирован запуск дрона для сканирования местности.

В этом году призовой фонд станет больше, причем награды получат не только конкурсанты, но и их тренеры.

29 августа на чемпионате пройдет День Калужской области, в рамках которого для гостей проведут мастер-классы по различным профессиям, а для специалистов будет организована деловая программа.

Чемпионат проводится Министерством просвещения РФ при участии Правительства России. Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной – Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».