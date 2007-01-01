Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Мошенники в Калужской области представляются сотрудниками госорганов

Дарья Джуманова
12.08, 09:08
В регионе участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за работников «Госуслуг», «Росфинмониторинга» и «Роскомнадзора». Об этом сообщили в полиции 11 августа.

Под разными предлогами они пытаются получить от граждан конфиденциальную информацию или деньги.

Как действуют мошенники?

  • Звонят или пишут с требованием подтвердить личные или банковские данные
  • Предлагают «проверить систему» или «обновить данные», а затем просят оплатить услугу
  • Просят доступ к аккаунту под предлогом «восстановления» или «технической необходимости»

Как защититься?

  • Никому не сообщайте пароли, коды доступа и банковские реквизиты
  • Проверяйте контакты — официальные службы не запрашивают данные через звонки
  • Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений
  • Регулярно проверяйте активность в своих учетных записях

При попытке мошенничества немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.

