Мошенники в Калужской области представляются сотрудниками госорганов
В регионе участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за работников «Госуслуг», «Росфинмониторинга» и «Роскомнадзора». Об этом сообщили в полиции 11 августа.
Под разными предлогами они пытаются получить от граждан конфиденциальную информацию или деньги.
Как действуют мошенники?
- Звонят или пишут с требованием подтвердить личные или банковские данные
- Предлагают «проверить систему» или «обновить данные», а затем просят оплатить услугу
- Просят доступ к аккаунту под предлогом «восстановления» или «технической необходимости»
Как защититься?
- Никому не сообщайте пароли, коды доступа и банковские реквизиты
- Проверяйте контакты — официальные службы не запрашивают данные через звонки
- Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений
- Регулярно проверяйте активность в своих учетных записях
При попытке мошенничества немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.