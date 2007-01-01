Афиша Обнинск
Астрономическое шоу украсит небо над Калужской областью

В ночь с 12 на 13 августа калужане смогут наблюдать максимум активности метеорного потока Персеиды.
Ольга Володина
12.08, 09:14
0 552
Фото: ГМИК им. Циолковского
Как сообщают специалисты калужского музея космонавтики, это один из самых зрелищных звездопадов года, который лучше всего виден в августе благодаря тёплой погоде и тёмному ночному небу.

Особенностью этого года станет редкое астрономическое совпадение: помимо метеоров, на небе можно будет увидеть сближение Луны с Сатурном (4 градуса) и Венеры с Юпитером (всего 1 градус). Наблюдать Луну и Сатурн можно после 22:00, а Венеру и Юпитер – ближе к 3 часам ночи.

Для лучшего обзора астрономы рекомендуют выехать за город, подальше от светового загрязнения. Идеальные условия – тёмное место с открытым небом, где за час можно увидеть до 100 «падающих звёзд». Наблюдения продлятся до 24 августа, но именно в эту ночь ожидается наибольшая активность потока.

Партнёрские новости
