Общество

В шести районах Калужской области сохраняется угроза лесных пожаров

В Калужской области продолжает действовать второй класс пожарной опасности.
Ольга Володина
12.08, 08:36
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Об этом сообщило региональное Минприроды 11 августа. Наиболее угрожающая ситуация сложилась в шести районах: Дзержинском, Хвастовичском, Жиздринском, Козельском, Юхновском и Людиновском.

С начала года в регионе зафиксировано 510 термоточек, свидетельствующих о возможных возгораниях. Несмотря на снятие особого противопожарного режима во всех муниципальных образованиях, угроза лесных пожаров сохраняется.

Всего за текущий пожароопасный сезон произошло 8 лесных возгораний, которые охватили площадь более 7 гектаров. Напоминаем, что в случае обнаружения пожара следует звонить по единому номеру экстренных служб «112» или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

