В Калужской области родителям грозит штраф за комментарий ребенка о БПЛА

В Кировском районе школьница оставила в соцсетях комментарий с точными координатами пролета вражеского беспилотника.
Ольга Володина
11.08, 17:55
202
Об этом сообщила пресс-служба областного правительства 11 августа. Сотрудники Управления административно-технического контроля региона идентифицировали девочку и её родителей, после чего с ними провели профилактическую беседу при участии инспекторов ПДН. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Запрет на публикацию данных о перемещении БПЛА был введён для обеспечения безопасности. Размещение фото, видео или текстовых сообщений с координатами дронов может помочь противнику скорректировать атаки.

В Калужской области уже зафиксировано более 40 нарушений этого запрета. Штрафы за подобные действия варьируются от 3 000 до 200 000 рублей. Власти призывают родителей объяснить детям правила поведения в соцсетях и предупредить другие семьи с несовершеннолетними.

