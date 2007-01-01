Афиша Обнинск
Общество

В Калуге приведут в порядок детскую площадку в сквере Карпова

Дарья Джуманова
11.08, 15:58
Ранее, 8 августа, калужанин обратил внимание на состояние площадки: сломанный забор, поврежденные игровые элементы и скопившийся мусор.

Как пояснили в управлении городского хозяйства, за содержание сквера отвечает «Калугаблагоустройство». В этом году на площадке уже установили новый каркас игрового комплекса, а до конца августа запланированы работы по укладке нового покрытия и установке навесного оборудования на каркас игрового комплекса.

До 22 августа планируется произвести покраску лавочек, ремонт карусели и уборку территории детской площадки.

