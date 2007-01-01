Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений
Новость дня Общество

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

11.08, 15:39
0 152
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности, сообщает пресс-служба компании ТАСС.

По словам представителей оператора, абоненты смогут получить доступ к интернету, пройдя несколько простых шагов проверки, включая капчу. После верификации доступ будет действовать в течение 12 часов, после чего его нужно будет обновить. Это решение соответствует требованиям безопасности и требует лишь регуляторного одобрения для запуска.

Ранее Минцифры согласовало с операторами связи схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений. Министр Максут Шадаев отметил, что пользователям будет обеспечен доступ к сервисам такси, службам доставки и маркетплейсам.

Он добавил, что при "блокировке" пользователи смогут получить доступ к белому списку востребованных сервисов через капчу, сохранив прежнюю скорость соединения. В этот белый список войдут маркетплейсы, службы доставки и такси.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImJXQlZSQVZ6N0l0NSthUmFFdFdXVkE9PSIsInZhbHVlIjoibWg0N3p2OEJWb3A1aTJJVFlMdGNYeUhOMjJRZGkrOWlZbHgzeDVOY1lsZER6djYwQUR4Sjg2bkpNaTZVYkRaZFFUSnVsRzAwOWJPK2JteDFJVm0wMmwzbmpjdGlHUlE3RlVSeXBVUjY3ZDF6QWU0ak9WRThFdzFtNzhHSENNek9LK0lUZFV0REpTRXF6bmNpK3ZuUzdhak1zcnV3cGdjRVMzRjB0OHBoRnJ1enljS0IybFRrWlRZZzhRTzFIYm9DL3ROY0gxcTYzNXdvSXJ3OWlla2FEVFUzYWFYdHZUWGJBSzRMRmI1aFh1elRnS3BGRHpXYTY1aDJYSkhsQUdqZDdiRlJ4aENmbkNuOWtmZHlvYW11T0VsRlZDNmJtUkVHRXhwbE1TNnJKZWY1VVowbXJ5bldZM2gweUM2VkxuR3E0a2dRMFRXL3FKeHBLb2lRQklyOUZrSHgxYzZ5UjZMZTUrcHV0enRueHlJWVRHSm1YM2luT1lGakpMRHBRUm5hQ2UrQ1I5S2ZKNm1aMEwzOG5GSHl0UEhrR0duZTRtK095WjhwN2hHc3BSRll1RGhXZnV2WitlL29yVHkvbGNFUiIsIm1hYyI6IjM4NTM3OWE0YWI5ODk3NzU2YzM0MDA5ZDk1OTYxMjdkZjE1NzVlYWQ1ZTI2OGY5OTc1OGU0YmZlNjBlYjQxZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlUwa2dmNUJPcWJqMC9lWnppVG5KSUE9PSIsInZhbHVlIjoiRkN2MnNZaGtEaFd4eEw5bFpROEFjdW9GT3FzZjkwVWNtcUZiRjlNTi80eERlc29seUpZVEZucTNjVzQ0ZHdBaHhVUEJVTU92RFRJR3hwcnN0QytBQkR0TElEWDZ6VHZvTVZvK2xQQUNYVERmNWVxOHRrL0xwSUZxeUpldnVyOEVzL0UrUjlvYlVhektNTWt5MXFwUVREbnh1MlNMK01YUUplQlBIeEVRanUyWEpFT3lYVndQOXhJR1BuVGdUekRVNXpoRzN1TnJ3dDNhODVhQ0FUcVNmRUkxVjh2M2w2b3hMdEpScnFGVVBHZ0JrOEsxTGFKTG5jOWRmU3RHcCt5SlMrN0I5ejlRWjdkMk00UDRLUGlFYnNqOVErQmhJZUJiZE95SjRjMS82aDhKaTN1cU0yUHpnanRja2IxR1V2cldnTVd0L3FhMXFGcStsSmh6THN6WHRQYnhLcHp3NU1ydGozZ2NqMGhPajl2MVJlU1ByaUE3bE1MalpSbzB2VlNxYWFBbjFqYzhVSGl0NE9TWUk2YUxRY3RPeHc4ZkZHTDNWZnV5a1ZUUjVLaSsxcEtwdE1lbU1pT2NubmZMYUhmb0tPVTRDdlplbkpNUVdEWkNNd0IxalZxVUsxcXkxYURUaEo1Z1RvbGVlYUlRM1ZHNW1VbThRemJYTEtwaDNoUUhGaTlPY0dtcFVYTHRaVTlJWUJZbFJpenQ2MFA1OFR0Qi9FaTM5aTBrYU83ODlnSHp5L0lKVWhsYzM0MXBmSklrOGIyM0xkN2xRdnU5eXF6ckl6ZDFBckN0aUdrMXB5QmNSTVE0cXdrSTFnSkJHaG9ucklVd3ROdzJIL1JOZUkvdyIsIm1hYyI6IjU2YmE3NDY4ODQ5ODI1MzI1NzQxZDI5YjlhNWRiNmY3MmQxOWY3ZGVlMDc4NzMyZWMzYTk4MGFhZjIwYzcwOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+