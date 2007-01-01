В Калуге временно отключат электричество на нескольких улицах
Во вторник, 12 августа, в городе пройдут плановые отключения электроэнергии.
Как сообщили в городской администрации, часть улиц будет обесточена полностью, а на других отключения затронут только некоторые дома.
Полное отключение света затронет:
- Нижнесадовый переулок
- Лаврентьевский переулок
- Карачевский переулок
- 1-й Садовый переулок
Частичные отключения:
- Нижнелаврентьевская улица – дома № 1-19, 2-16
- Нижнесадовая улица – дома № 80-116, 77-93, 97-111, 126-144
- Широкая улица – дома № 54-78, 55-65, 67-75, 76-80
- Садовая улица – дома № 41, 43, 54, 58
Электричество будет отключено с 6:00 до 22:00. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам.