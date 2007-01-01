Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге временно отключат электричество на нескольких улицах
Общество

В Калуге временно отключат электричество на нескольких улицах

Дарья Джуманова
11.08, 15:35
0 159
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 12 августа, в городе пройдут плановые отключения электроэнергии.

Как сообщили в городской администрации, часть улиц будет обесточена полностью, а на других отключения затронут только некоторые дома. 

Полное отключение света затронет: 

- Нижнесадовый переулок 

- Лаврентьевский переулок 

- Карачевский переулок 

- 1-й Садовый переулок 

Частичные отключения: 

- Нижнелаврентьевская улица – дома № 1-19, 2-16 

- Нижнесадовая улица – дома № 80-116, 77-93, 97-111, 126-144 

- Широкая улица – дома № 54-78, 55-65, 67-75, 76-80 

- Садовая улица – дома № 41, 43, 54, 58 

Электричество будет отключено с 6:00 до 22:00. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам.

Новости по тегу
отключение света
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijh2WkdiNXZET2JETjdwVUx1c2RLZlE9PSIsInZhbHVlIjoibnQ4Vmk5R0FhT2VGVFkzdDc0blJsS2dWUW44eHE3MldWeC9HSmN2RWxSOGFJQkwyMk5tUlg0b2daeWRIM0lsY096bDllNVk1bkxBVFo5N0dBVFRydmJwUWFnbUExRTVlV3A5aVdVWFJkUzhuWjc1MG9CckFLTEpYSk5OdjFLSDlWL1g4em1nMWxrdUFES1VoZm1DblM5N3RTUGQrUlhtZzh6dVFPTll6dVdybkI1VGhpb1pvTFlCTTFuZGJwK1hnMWNqSHE5M3JRMC9xcTFyNVhsS1hibE0vYlJ1VWlDaFh1blpDTXN3VTRrc2lUbDNNcVI3NTZRTDRiR3lmRERTMG1tOXJ4UnNZZk01dmRHemVDUnJ3RTMwWUNIVEp3c29GeGplUTk1TmdwOXg4OSt6cm8vakdFWEVUeDhDQkFmQU9SWVBQMzg0WUJGZ3g3OTVkbUxPdnpaYTNFWlpmczZFMzVjZHczRmFYK0hmSG1TKzhCa3BpNkptcktDc015dkVuS0lTRS8rVkhvTlo2ZVpqQ1NTN21lN0FxQWdsTUdvS25QRFZNaHZRLzNrMmhETkNsQ1FmSkNBQmdvb3BTazVSQiIsIm1hYyI6ImUwY2ZiZDNiZTA1ZGFkOWY0ZjAyMDE1NjEyYzc2MTU3M2EwYWU4MDdkMTA4NjAyNzEwNDVhNGZlNWVkZjIzYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFCY3poajJMM1ZyY2hDVHAwRTZQNWc9PSIsInZhbHVlIjoibDdJREd6cExyZEt4bEpWc1RTdmFYSFJFLzUybDFKU2I4ZTFTTG00cER3TGZTQzMxQThyVm1LMFZubzNwTzA3TFpKZFcyR3kvNEFOeFVhbXBvanhCdjFEUUNOb1laQXE5dWhsZW1WOWVCYUt5UUJTWW1uNUpNS0paODNPTjdOV2FON0h4eGkwUVNyTXhkL3RuM0RqK2VOa2dWNXUzOHVybEY3VUhxUnd5blBXb09JNTNQK0lpK2hSRk5MTDR6U2MyNmp3eG85dk9UUC9WL2gxTTdwUHJYUXJwUGloUlN2b1MwM0YrSXJiSER3bmc0WWVqakRIbFd4cVBCeUtCRlRiZ3N6a1poTVJCNDBOZXQ3RjdGWkNQNElKU3FubG1RM0RtQmxicVVHbUswMVZkZVNENmFIekNuRlUxY3RtamlNUWpDOXhwL2hzLzU2RzRvMkFpSnljQmVWT3NBR3NZL1orUmpXU3lsaW1ZSnU0TkFxQkRpbjZFRmxXL1BjZG9jODIzYkp1NnlMWEVBSGRQV1VGVWo3b3hRdzI3R2c5azFibytTeGx4a2JtVHRlS2dJK3VlR2o1QldYRE45bmxlZDBHUW5WUW8rR1VOSWNlYndWd0Z1bVIyTnc2SUJESUR6c0kxTmZmN0tvR1IxQW9GSnE4ejU4Vjdnck4wYXYzelg2cHdSVm9MUUsvZnc5dFhFTXZoTDFPWTdmdVVtL2xDUko4N1hOM1VEYjM3NzlqTVp5VGVnUlRwU2JoalVkU0pxeXJlc09SWnpPZi9WdlNJd2FCVHVsVEJoOCtVVGJ6WEs0NkVFeVp2dm9JTDVlNkI4a0VMcWcvc2ZVVDhPMzdDYlB4UiIsIm1hYyI6ImU0OGNjYzM5MTU0ZTgxNjBlM2RhNWQ3ZDBmN2QwNjJkNWFmMzFkZTA0N2ExN2JhNWEzZTc5OTZmZDU3YjVkMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+