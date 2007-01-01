Афиша Обнинск
Общество

Калужанин оставил 30 человек без газа, перепутав трубы при замене колонки

Дарья Джуманова
11.08, 15:26
В понедельник, 11 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Просим вас осветить проблему по поводу отсутствия газа в доме по ул. Болдина, 6А, в субботу соседи из второго подъезда при замене газовой колонки запустили воду в газовую трубу.

Как сообщили в АО «Газпром газораспределение Калуга», 9 августа один из жителей дома самовольно подключил водонагреватель, перепутав трубы газоснабжения и водоснабжения, из-за чего вода попала во внутриподъездный газопровод. Из-за этого подача газа была прекращена для 30 абонентов. 11 августа специалисты проводят ремонтные работы, и газоснабжение будет восстановлено после устранения последствий аварии.

В компании напомнили, что вмешательство в работу газового оборудования без специалистов запрещено, а виновник происшествия обязан возместить расходы на ремонт. Жителям рекомендовали своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газовых приборов, чтобы избежать подобных ситуаций.

