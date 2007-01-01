Афиша Обнинск
Общество

Калужанин обратился к региональным властям с вопросом о росте цен

Дарья Джуманова
11.08, 15:04
0 419
10 августа Сергей оставил комментарий под публикацией губернатора Владислава Шапши в соцсети.

- Владислав Валерьевич, здравствуйте! Может, вы объясните, почему цены на топливо, ЖКХ, товары растут, а зарплаты нет? Вы как глава региона смотрите за этим? Спасибо, - написал мужчина.

В министерстве конкурентной политики Калужской области объяснили, что рост тарифов и цен связан с инфляционными процессами. При этом в сфере ЖКХ повышение платежей граждан ограничивается государством.

- Регулированию подлежат тарифы на коммунальные услуги (свет, вода холодная и горячая, водоотведение, отопление, газ, ТКО). В соответствии с ограничениями с 1 июля 2025 года рост платы за коммунальные услуги в области не превышает 14,1% Исключение составляют г. Киров - 24,4%, г. Обнинск — 15,2%, и г. Калуга — 14,8%, это обусловлено реализацией на указанных территориях инвестпрограмм. Для жителей области реализуются меры соцподдержки на оплату ЖКХ, которыми можно воспользоваться при наличии законодательно установленных оснований, - сообщили в ведомстве.

Однако в ответе не было упомянуто, какие меры предпринимаются для роста доходов населения в условиях инфляции.

