Калужские товары завоевывают полки местных магазинов
Общество

Калужские товары завоевывают полки местных магазинов

Дарья Джуманова
11.08, 14:29
0 386
Многие жители региона отдают предпочтение продукции местных производителей, и власти региона помогают бизнесу в ее реализации. Об этом 11 августа рассказал Владислав Шапша.

Сейчас более половины хлебобулочных изделий и треть молочной продукции на прилавках магазинов – калужского производства. Доля местного мяса составляет 16,5 %, и работа по увеличению присутствия региональных товаров продолжается.

Для поддержки производителей в области модернизируют производства, помогают с расширением рынков сбыта и закупкой оборудования, включая мобильные торговые точки. Активно ведется работа с торговыми сетями: в 2025 году 50 местных поставщиков сотрудничали с одной из крупнейших розничных сетей, причем половина из них смогла удвоить объемы поставок.

В крупных магазинах региона созданы «Фермерские островки», а специальные агрегаторы помогают аграриям наладить поставки в розницу. Кроме того, фермерский кооператив обратился за содействием в создании распределительного центра для местных производителей – поручения уже даны, и проект получит поддержку.

