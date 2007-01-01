В Калуге на улице Малоярославецкой провалился колодец

В субботу, 9 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Перекресток ул. Малоярославецкая, 16, писала об этой проблеме, 8 июля ответили, что собственника найти не удалось, пообещали ликвидировать. И вот больше месяца прошло, никак не могут это убрать, ждем, наверно, когда пол улицы провалится в этот колодец, - написала женщина.

В городской управе подтвердили, что вопрос находится в работе, но сроки устранения провала пока не определены.

- К сожалению, когда речь касается люков, не принадлежащих городу или ресурсоснабжающим организациям, на выявление принадлежности сетей и собственника уходит время. Собственника люка установить не удалось. Сейчас наши специалисты прорабатывают вопрос ликвидации провала, по срокам пока сориентировать не сможем. Провал ранее уже огораживали, направим в течение суток спасателей, чтобы снова огородили провал, - сообщили в ведомстве.