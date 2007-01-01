Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге на улице Малоярославецкой провалился колодец
Общество

В Калуге на улице Малоярославецкой провалился колодец

Дарья Джуманова
11.08, 13:26
0 364
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 9 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Перекресток ул. Малоярославецкая, 16, писала об этой проблеме, 8 июля ответили, что собственника найти не удалось, пообещали ликвидировать. И вот больше месяца прошло, никак не могут это убрать, ждем, наверно, когда пол улицы провалится в этот колодец, - написала женщина.

В городской управе подтвердили, что вопрос находится в работе, но сроки устранения провала пока не определены.

- К сожалению, когда речь касается люков, не принадлежащих городу или ресурсоснабжающим организациям, на выявление принадлежности сетей и собственника уходит время. Собственника люка установить не удалось. Сейчас наши специалисты прорабатывают вопрос ликвидации провала, по срокам пока сориентировать не сможем. Провал ранее уже огораживали, направим в течение суток спасателей, чтобы снова огородили провал, - сообщили в ведомстве.

Новости по тегу
колодец
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJxZXBVVlRRZE0ycEE3QkpCTjlrRkE9PSIsInZhbHVlIjoiT0JPL201S21OSlNpa0lvd3BQcjZXL3NnTlF0QnMya0pIUThQbUhNelFiQTU4NmUvWW5QT25tNVhMWlBjUW9ScktGcGQ1NHhjbFVpZEt1b25KQjk4eWdRbE00TkVxRHN2YjhXZUhaSlRPQXJ6ME1BMWduMHMxcFc5TmYvaHpQbVRBWFBqcVlONEwwcFc3cy9BaEw2aW5BU3BtQW1tT2Z0Ty9PdzR5NXN2Y3F1aW9wU1UyTFlwSDlEOU1aLzh2QVR5R1UrVDlWVVNBQUJPU21meXZ0TDNOUnY3cy9jRXk3eUI2RFVnWXZoV0ZMeWFIdllZZnVGaC81R1N3N3VyZTdJM29GWGhNSWlYTHBCK0hMRGV0UVpSeW9rallnSzR4OEtIQ09MRlZlYS9naXQ4MFoyRWs2eE1waE1JVVBWbUFyUk5teFJHZWp6YjFWdC9jWmNOcWhjY0FuNFYrWFhFeTVka055bEVrdTdHYThFMDRudVp2aC9XZFVkWUxsM2hmNWQwZmhyMUl5ZElYSHpyOHBZNkprVHpHVG40dFU0MTFNM3ZCQnBmeTc1VnlDQ1dMcHVCdXJyK1JWUk5nTTQxcEJOdiIsIm1hYyI6ImRmYTA5ODE0ZDhhNDVmNzEzZmFhNzkyYzAwMTg1ZWU3ZDZlMWJiM2FmOGUxYzRjN2NjOWRiOWY2ODI2YjhhODQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktURHZBVGV2OEdwZjNBdm01UGM5Q2c9PSIsInZhbHVlIjoiUnZsNm1Ld3BGOFh1OExNUG5Cb0ZxSkhTbEJ3b2hEZndFbE03WTVjeEVKQmY1TFFBYzNaNVMrdlNVMWRBakJycWpMdmlIVk5vek9YNGRIZW94U01HVDhDMzdDL0t2ZWFsc1d6QXAwZlFSUU05d2xIOTZoa3lTbGRUMmFwWEJ0N3QySCtLajV5a29iSUg4MVZOOFpwRGdYVmR1NVgzd3lCamdWc3lxRGtBek14bzVkekg2dENZeWhkYnlvK0U1Qml0ay9tNVV2Y09DclcvZnMrSzQyRm1nd2c0cFEyNWdkV3E4bjFpTU80QTYvZ1RXT1ZrMkg5RVhOMUFFU3F6VDdhYjJRbXF6Y2tPbFg2V3ZNMHlXampiQ2FickxPRHhHblh1T3FDOFhWWUFLOWFYb1hScVZnVmh0SUhwclpCb28yY2U1cWxJN3Q4N0IyNE1hRzFFaUlDRzdNY0UzMC9KV1hVSStRNEV1WUFmOGVVWFk2WlhXaVhWTFhacnNUa1NhNWlNWWMwUlUyQWlsUTJBOGxwSUtnU09iSk5YT2ZnT3hMSmdkNVZyaHd4TnFvTWRnS3RLazJIMHM4NFg5WFR4Vnh5RUljUHdFazdQVUlWekc4VnlRQTlXWlEra2YzTHV4YWx0SXFUdThYcGtWNFVGNnA1UmxYSGdXTUswQ2Zac0FYOXc4UWJWUG05Q1d6VGFoTVZGcW5OaDhJa1lzSXRjR1Y4bXF3dEVSWVVkUGhxQ0ZzWWxiMnhWdlhYNHJ0ZXVXNVE2dTdWL0tKcGFCR2lTSGg1bEovblFqZjRuR0t3cHFTcmFGekp1THdRQjNiVVZPd3JzbDJwbERWQkVPMUlBR05MUiIsIm1hYyI6IjFiNzc3ODZhN2NhMzA4MTYyMWQ5ZGQ3NGU1OGNkZTU5MDdkNzFhZTc5NTZjMjI1ODYyZmM4ODRhOWQxOTkxOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+