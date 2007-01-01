Губернатор Калужской области рассказал о развитии мотоспорта в регионе
В 2025 году Кубок Губернатора Калужской области по мотогонкам отмечает значимую дату — 20-летие.
Как сообщил Владислав Шапша 9 августа, в соревнованиях, которые прошли в Думиничском районе, приняли участие сильнейшие гонщики из 22 субъектов России.
Среди призеров состязаний отметились и калужане. Алексей Быков завоевал второе место в «ветеранской» группе.
А уже через две недели пройдет этап Всероссийского чемпионата в Кондрово.