Общество
Общество

Губернатор Калужской области рассказал о развитии мотоспорта в регионе

Дарья Джуманова
11.08, 12:38
В 2025 году Кубок Губернатора Калужской области по мотогонкам отмечает значимую дату — 20-летие.

Как сообщил Владислав Шапша 9 августа, в соревнованиях, которые прошли в Думиничском районе, приняли участие сильнейшие гонщики из 22 субъектов России.

Среди призеров состязаний отметились и калужане. Алексей Быков завоевал второе место в «ветеранской» группе.

А уже через две недели пройдет этап Всероссийского чемпионата в Кондрово.

калужская область
