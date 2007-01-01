Афиша Обнинск
Общество

В Калуге закрыли массажный салон с интим-услугами

Дарья Джуманова
11.08, 12:09
0 779
Читайте KP40.RU:
Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли работу нелегального массажного салона, где клиентам предлагали интим-услуги за деньги. Об этом сообщили правоохранительные органы 11 августа.

Организатором оказалась 44-летняя местная жительница. С 2022 года она арендовала частный дом, наняла через интернет «массажисток» и создала Telegram-канал для рекламы услуг.

В салоне работали 17 девушек от 19 до 27 лет и три администратора. Ежемесячный доход заведения составлял около 300 тысяч рублей.

Во время обысков полиция изъяла визитные карточки, деньги, анкеты девушек, мобильные телефоны, компьютеры, флэш-накопители и записные книги с «чёрной» бухгалтерией.

В отношении хозяйки салона возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». На период расследования фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении девушек проводится расследование по статье «Занятие проституцией».

