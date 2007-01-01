Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша проверил дом в Спас-Деменске после жалобы жителей
Общество

Владислав Шапша проверил дом в Спас-Деменске после жалобы жителей

Дарья Джуманова
11.08, 11:54
0 349
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Под публикацией губернатора Калужской области Владислава Шапши появился комментарий местной жительницы. Женщина сообщила о разрушающемся здании и попросила обратить внимание на двор дома №37 по ул. Советской. Об этом Шапша рассказал 9 августа. 

В тот же день губернатор вместе с главой администрации Спас-Деменска Владимиром Бузановым посетил указанный дом. Семь лет назад в нём был проведён капитальный ремонт, и внешне здание выглядит нормально. Однако жители жалуются на отсутствие водоводов на крыше, которые не установили во время ремонта, из-за чего в квартирах появилась сырость. 

Шапша подчеркнул, что дал поручение устранить проблему, а также напомнил жильцам о необходимости исполнять свои обязанности, отметив, что у части собственников есть значительные задолженности по взносам за капремонт.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJxcnliOTRjOXU4M1ZTUEtkV2k0Z1E9PSIsInZhbHVlIjoiTlFNZG1ueEpCUVFXTE5wbDlHaEUyT3NsN1dFY09wdHM5U3dudHVyWndET2RDbkRjWkg0TG02bnZvK1lSUXkwQkZMS3FkVUtjbVlabmo1RWNOdmYxVm9Hc0QrQUJaQyt4OEZEaDcwR0p2OTRtTXR5dTBxMkd1Y3RmMFgrcS9kV05PaHpMUEMyM2JMK2xteUFLSnQ1V1J0SktUcjQ1WUZpcXNia1oxSkFOUVJ3UTlrckRaaEkrRzkvd1ZOS0dBbzJVcTJUek1iQk5PeTg4S3JVWWt5ZTRYRjgycVpTMnBaRWhqdFZvWmZWcVp5LzJkQ0R2bFI2bi8xU0M2V2hVVU5vNFBkSW5ub245UzRSZ1NuOEltNVhrMldwdGJpTUJPMnR3aE5YcHkvTUxFdFMyR0hsdk1DSVc3Ump6ZWxVRGFTWUdyYXp2TFRCaFFlWlhxYUF0RGNOY0xKRkljZWJwSkJiRDlzTlU3cTBxY0xia2dnditYcEI3bzdVaWdteFl2VXBhR2lLSTNnRjlwZTBMcXlQUWg1d0kwemswcFE3ZWc1M3padC9hWkRiZ3Z6czJsb1cxdHJGSkduSzg4UjZjbUpYdSIsIm1hYyI6IjM3NjRkOTdhMmIxYmFjYTk0NWMwODE1ZDhjNzdkMGY5OGE2ZmIzZmI3MTdlZWNlMGYyOWYwYTYwNDM5YWU5NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpWMzJINWVvbGtMdk5RajZjWWFUeWc9PSIsInZhbHVlIjoiRnVyaEhXc0FqZFVzM3dORUgvaXE5dVJVd0N0aDh3ZU5IQWJ2RHJxb2R0RzhoZHRkQkJIUm1JOERGWU9JdkF0eU9leU1CYnFCdFA3RW51Um95cVhFVHc0SDc2dCtIMFhZM0VNd200L1NNQnROMmZUVlZ6TUtGU09idENDcjhuS3ZJVjFCYmdwSFo4NENxY1ZRUGFQUXNHYS9BUlVlQWRpZUdwY2pJSE5JNHJQYXRpYjIzWjFHOE9VQ2hKVGgvVWJwa3l0SG9LRXRnenI1cVYvYnBldDI4WVdlOUhmei9WUEdSWTVLeFdzN0lEbitZdWhoSHY3WXB3MEFPLzJrZmlHZ29yRkVLOU12NFZweDVwZkQzU0p2MEQ5VUZkN2RLY0VEY3FLVzFVQnpjc2pSU2pjZ0tIYnAxMUViYUV5S210VkZrdVgrdWtyeTBOZHR6b3QyUHNReFZma25LLzdUcTJUZWRaUTNDMC9KZnNaMnYyOVUxblhEWlZwZm5Nb2VneUtrR3hMMjMxVE5wc1orQ2QySEdkcHNCdVMzZXpzRWw5d0tCVjV2L3l2YTA1ZzFLdC9KQUhhWDBjZEdlQjVud01NVStUQ3VGbnRVR2N5S01EZDE1WmtOK1VjRzc3bnVPVkdIM0lTZ1lhTVFxSzhQUk9uTWFia0h1RjdHcXJGZUt2OWxqSXROOUN5a29JUGRodERXbzFwOVhmcFRzNEl5ck1oZVNMeVBaVk5BK1dxYktqalZsTVhPcVlGbWhKdWYyZXEvaEd6NzVNUzY1dTRtR3pqSTFmcDBUbWJ2VHEydnRJc3l0eEZGeWo3ajNONVFmSkdmV3hsZkZQV3AwUHZPWFdwZCIsIm1hYyI6IjAwZmEwZTIxZjNlMzZhMjM5NTY3NTYwMmY4MjJkZWM0MDliMzMxYzlmNDhiMDJkODdmYjRiZmNlNzFmZDFiNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+