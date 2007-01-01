Владислав Шапша проверил дом в Спас-Деменске после жалобы жителей

Под публикацией губернатора Калужской области Владислава Шапши появился комментарий местной жительницы. Женщина сообщила о разрушающемся здании и попросила обратить внимание на двор дома №37 по ул. Советской. Об этом Шапша рассказал 9 августа.

В тот же день губернатор вместе с главой администрации Спас-Деменска Владимиром Бузановым посетил указанный дом. Семь лет назад в нём был проведён капитальный ремонт, и внешне здание выглядит нормально. Однако жители жалуются на отсутствие водоводов на крыше, которые не установили во время ремонта, из-за чего в квартирах появилась сырость.

Шапша подчеркнул, что дал поручение устранить проблему, а также напомнил жильцам о необходимости исполнять свои обязанности, отметив, что у части собственников есть значительные задолженности по взносам за капремонт.